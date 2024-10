Lỡ xem phim sex, cô gái trẻ ám ảnh, sợ hãi không dám ân ái, gần gũi bạn trai là co rúm lại Nữ giáo viên sợ "gần gũi" bạn trai dù yêu say đắm, không ngờ nguyên nhân do một lần trót dại trước đó

Những phim này sẽ là “con dao hai lưỡi” gây tổn hại đến sức khỏe, đời sống tinh thần, thậm chí là cả tương lai.

Ám ảnh “chuyện yêu” vì trót xem phim sex TS.BS Phan Chí Thành, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chuyên gia tư vấn tình dục nữ giới cho biết, hiện nay với sự phát triển của internet, việc tiếp cận với các phim sex, ấn phẩm nhạy cảm là rất dễ dàng. Khi tiếp cận với những ấn phẩm này, nếu biết cách chọn lọc, được giáo dục giới tính trước đó thì những nội dung phim vẫn mang lại những giá trị nhất định như làm phong phú kinh nghiệm, giải tỏa sinh lý… Tuy nhiên, nếu không kiểm soát tốt nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và cả sức khỏe tình dục. Mới đây, bác sĩ Phan Chí Thành có tiếp nhận một nữ giáo viên, đến thăm khám và nhờ bác sĩ tư vấn về việc không thể quan hệ được với bạn trai, dù hai người yêu nhau say đắm. Theo chia sẻ của nữ giáo viên, cô và bạn trai yêu nhau gần 3 năm, ban đầu cả hai muốn giữ gìn cho nhau, nhưng sau thời gian yêu nhau nghiêm túc, xác định đến với nhau nên muốn “gần gũi” hơn. Việc xem phim sex đôi khi mang lại những điều tích cực, nhưng nếu không được giáo dục giới tính một cách đầy đủ, những phim này sẽ là “con dao hai lưỡi” gây tổn hại đến sức khỏe, đời sống tinh thần, thậm chí là cả tương lai. Ảnh minh họa. Tuy nhiên, mỗi lần hai người muốn gần nhau, cô gái lại có tâm lý lo lắng, hoảng hốt và co rúm người lại, khiến bạn trai không thể tiếp cận được. Khi được bạn gái “bật đèn xanh”, ban đầu chàng trai rất hứng thú nhưng chính sự sợ hãi của cô gái nên hai người không thể quan hệ được. Điều này khiến cho người bạn trai bị ảnh hưởng đến tâm lý, dẫn tới rối loạn cương dương. Từ đó, cả hai cảm thấy chán nản, không muốn tiếp tục chuyện “yêu”. Chia sẻ với bác sĩ Phan Chí Thành, nữ giáo viên thừa nhận, bản thân trước đó từng xem phim sex và rất ghê sợ khi nhìn thấy “cậu nhỏ” trên phim ảnh. “Khi nhìn thấy bộ phận ấy của nam giới ở trên phim tôi choáng váng, vì nhìn chúng “quá khủng” và mình không đủ khả năng đáp ứng được”, cô gái chia sẻ với bác sĩ. Do điều đó ám ảnh trong suy nghĩ nên khi có bạn trai, dù muốn được “yêu”, nhưng cô gái luôn sợ bị đau, luôn sợ “cô bé” sẽ không thể đáp ứng được nên cơ thể luôn bị co rúm lại. Bác sĩ Thành cho biết, thực tế không ít cô gái gặp tình trạng như vậy, nguyên nhân là do không được giáo dục giới tính một cách đầy đủ và bài bản. Thực tế, âm đạo của chị em là một cơ quan đặc biệt, có độ đàn hồi và co giãn rất tốt, phù hợp với dương vật của nam giới. Bằng chứng rõ rệt nhất là khi phụ nữ sinh đẻ, chu vi đầu em bé khá lớn nhưng vẫn có thể chui qua được. Cần giáo dục ngay từ nhỏ để không bị ám ảnh tâm lý từ phim sex Với việc ám ảnh từ phim nhạy cảm, bác sĩ Phan Chí Thành cho rằng, điều này là do bị ảnh hưởng tâm lý, không được giáo dục giới tính nên hiểu sai về chức năng bộ phận sinh dục, đặc biệt là kích thước. Theo bác sĩ Thành, cần giáo dục trẻ về giới tính ngay từ khi còn nhỏ, nhất là việc tiếp cận với phim nhạy cảm. Ảnh minh họa. Ngược lại, nếu người phụ nữ không có đủ kiến thức, không có đủ hiểu biết và đôi khi là xuất phát điểm yếu thế thì rất dễ bị hiểu nhầm việc bị tấn công tình dục. Đặc biệt, khi phụ nữ không đủ nhận thức thì phim ảnh để lại những tác dụng cực kỳ nguy hiểm. Do vậy, việc giáo dục giới tính, tình dục là vô cùng quan trọng. Bác sĩ Thành tư vấn, ngay từ khi trẻ còn ở tuổi vị thành niên, hãy dạy trẻ về tình dục và chia sẻ với con về độ tuổi phù hợp để tìm hiểu các ấn phẩm nhạy cảm. Bố mẹ đơn giản chỉ cần nói với con rằng vì đây là ấn phẩm nhạy cảm, nên con phải trên 18 tuổi thì mới được xem. “Khi con chưa đủ tuổi, chưa trưởng thành về mặt nhận thức, tiếp xúc với những ấn phẩm này có thể khiến con có góc nhìn/nhận thức sai lệch về chuyện nhạy cảm nói chung. Thậm chí có thể bị ám ảnh, tự ti về bản thân do những nhận thức sai lệch này, dẫn đến việc rối loạn chức năng tình dục về sau. Khi đó, việc điều trị, thay đổi nhận thức cho con sẽ vô cùng khó khăn. Không ít trường hợp bị rối loạn cương dương, không thể sinh hoạt được vì tự ti “cậu nhỏ” của mình rất bé, do ảnh hưởng từ việc xem các ấn phẩm nhạy cảm từ thuở nhỏ. Hay nhiều cô gái ám ảnh rằng, việc quan hệ tình dục là vô cùng đau đớn, là sự thống khổ vì lần đầu tiên xem phim người lớn đã gặp những cảnh đó. Đây đều là những việc đáng tiếc, không đáng xảy ra nếu các con được bố mẹ giáo dục giới tính, giáo dục nhận thức từ sớm về các vấn đề này”, bác sĩ Thành tư vấn. Tham khảo thêm Bố chồng liên tục hỏi thông gia "bao giờ sang tên cái nhà cho vợ chồng nó"

Đối phó với vợ mè nheo âu yếm

Hoang mang vì bắt quả tang chồng sắp cưới xem phim sex trong chăn

Nghiện phim sex có thể khiến thanh niên hành động lệch lạc Lê Phương (Theo kienthuc)