Loài cá độc quyền của Việt Nam lại rất giàu dinh dưỡng, một bộ phận còn rất tốt cho người cao tuổi

Cá tra Việt Nam chưa thể hiện đúng vị thế vốn có

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, biến động của thế giới như đại dịch Covid 19, chiến tranh, cũng như tình hình lạm phát toàn cầu khiến cho xuất khẩu cá tra Việt Nam thêm thăng trầm. Quý I/2023, xuất khẩu cá tra đã giảm 35% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số các thị trường nhập khẩu cá tra của Việt Nam, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất thế giới. Trung Quốc là một thị trường vô cùng khó tính, cách sử dụng con cá tra khác biệt so với những thị trường khác. Thông qua truyền thống ẩm thực của người Trung Quốc, cá tra được chế biến thành hàng trăm món ăn, phục vụ trong các nhà hàng sang trọng như một món ăn cao cấp. Cho nên, họ yêu cầu chất lượng rất cao và ổn định.



Đối với thị trường Mỹ, mặc dù luôn nằm trong top 2 thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam, nhưng hiện nay xuất khẩu sang Mỹ vẫn vướng vụ kiện chống bán phá giá cho cá tra, cho nên chỉ một số rất ít doanh nghiệp được xuất khẩu vào thị trường này, đó cũng là một điều bất lợi cho cá tra Việt Nam.

Là loài cá độc quyền của Việt Nam, cá tra đang là mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Đây cũng là loài cá có nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe con người. Ảnh: VASEP.

Công dụng của cá tra

Cá tra là loài cá nước ngọt, thân dẹp, da nhẵn trơn, không vẩy, vây ngực có ngạnh cứng dạng răng cưa. Cá tra vị ngọt, bình; vào phế, vị, cá tra có tác dụng hòa trung khai vị, bổ hư nhược, nhuận da cơ khu phong trừ thấp.

Omega-3 có thể ngừa được quá trình xơ cứng động mạch, tăng cường hoạt động trí nhớ. Do đó, khi ăn cá thường xuyên sẽ ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Ngoài ra, tỷ lệ Axit béo không no trong mỡ cá tra (trên 70%), không có Cholesterol nên có lợi cho sức khỏe. Đó là lý do dù bạn ăn nhiều mỡ cá nhưng vẫn không tăng cân. Mỡ cá tra tốt cho người cao tuổi hơn mỡ động vật khác. Do đó, bạn nên ăn cá 2 – 3 lần/tuần để giúp cơ thể hấp thụ các dưỡng chất thiết yếu.

DHA và EPA được sinh ra từ Omega-3. DHA có trong cá tra giúp mắt và hệ thống thần kinh giúp trẻ thông minh, sáng mắt và phát triển hoàn thiện chức năng. EPA có trong cá tra hình thành các axit béo không bão hòa Prostagladin trong máu, giúp tuần hoàn máu luôn được thông thoáng. Ăn nhiều cá tra sẽ ngừa được các bệnh về tim mạch.

Chất chống oxy hóa Vitamin E có trong cá tra sẽ giúp ngăn chặn tình trạng lão hóa, chăm sóc cho làn da của các chị em luôn được tươi trẻ. Thiếu nguồn Vitamin E da của bạn sẽ dễ bị khô, nhăn nheo và tóc rụng. Đối với chị em mang thai, Vitamin E còn giúp quá trình mang thai thuận lợi và giúp thai nhi phát triển tốt hơn.