Loại quả lắm mắt không đếm xuể bán đầy ngoài chợ hóa ra có công dụng như "thần dược" mà ít ai biết

1. Quả na giúp cải thiện hệ tiêu hóa

Ảnh: Quả ngon.

Na là loại quả tuyệt vời giúp cải thiện tiêu hóa. Loại quả này rất giàu chất xơ và đồng, những chất thiết yếu cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Do có chứa chất xơ nên nó giúp làm mềm phân và nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Nhờ chứa magiê nên loại quả này giúp trị chứng khó tiêu và táo bón.

2. Tốt cho hệ miễn dịch

Những người có hệ miễn dịch kém nên ăn na hàng ngày. Na là nguồn vitamin C và chất chống oxy hóa phong phú, giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh. Chỉ cần 1-2 thìa nước ép quả này là đủ để chống các nhiễm trùng và dị ứng. Nó giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, do vậy phòng ngừa bệnh tật.

3. Quả na tốt cho da, răng

Quả na tốt cho da, răng. Ảnh: Tin tức Online

Nhờ có hàm lượng vitamin A cao, na là trái cây giúp cân bằng độ ẩm và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cho da. Ngoài ra, thịt na mềm là phương thuốc tự nhiên để điều trị nhọt, mụn hay vết loét trên da rất hiệu quả. Đối với vỏ na, bạn có thể dùng để chữa bệnh sâu răng, ngăn ngừa viêm nướu.

4. Quả na tốt cho não bộ và điều trị chứng trầm cảm

Lượng vitamin B6 dồi dào trong thành phần quả na rất có lợi cho hoạt động của não bộ. Loại vitamin này kiểm soát mức độ hóa học thần kinh GABA, loại bỏ sự căng thẳng, làm dịu hệ thần kinh nhạy cảm đặc biệt còn giúp điều trị chứng trầm cảm.

5. Chống bệnh ung thư

Các chất chống oxy hóa trong quả na như một số poly-phenol, asimicin và bullatacinare... được coi là có thể giúp phòng chống các bệnh ung thư, sốt rét và bệnh giun rất hiệu quả.

6. Quả na tốt cho phụ nữ mang thai

Quả na tốt cho phụ nữ mang thai. Ảnh: Dinhduongamthuc

Đặc biệt, quả na còn rất có ích cho phụ nữ mang thai vì trong loại trái cây này có chứa nhiều dưỡng chất giúp hỗ trợ sự phát triển của não, hệ thần kinh và hệ thống miễn dịch của thai nhi hiệu quả. Do đó, ăn na thường xuyên sẽ giúp làm giảm nguy cơ sẩy thai và hạn chế mức độ tác động của các cơn đau chuyển dạ khi sinh.

Loại trái cây này cũng giúp các bà mẹ tương lai vượt qua được chứng ốm nghén trong những tháng đầu của thai kỳ, giảm thiểu các cơn buồn nôn, hoa mắt và chóng mặt, ngoài ra kích thích tuyến sữa hoạt động tốt hơn.

Quan trọng hơn nữa, quả na chứa rất nhiều protein, axit béo omega-6 hỗ trợ sự phát triển cấu trúc não bộ và hệ thống thần kinh của trẻ, cũng như các vitamin và khoáng chất khác giúp bé lớn nhanh, khỏe mạnh.

7. Quả na tốt cho mắt

Na chứa nhiều vitamin thiết yếu bao gồm vitamin C và vitamin A giúp cải thiện thị lực. Do chứa riboflavin và vitamin B2, nó giúp loại bỏ các gốc tự do và bảo vệ mắt của bạn khỏi nhiều bệnh và dị ứng.

8. Tốt cho sức khỏe tim mạch

Ảnh minh họa.

Na chứa lượng cân bằng natri và kali giúp kiểm soát và điều chỉnh huyết áp trong cơ thể. Do hàm lượng magiê trong cơ thể cao, nó giúp bôi trơn các cơ tim và phòng ngừa co rút, do vậy phòng nguy cơ đột quỵ.

9. Quả na giúp chống viêm hiệu quả

Viêm mãn tính có liên quan đến một số bệnh nguy hiểm như bệnh tim và ung thư. Trong khi đó, quả na cung cấp một số hợp chất chống viêm như axit kaurenoic, catechin và epicatechin, được chứng minh làm giảm được những protein gây viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh.

10. Quả na giúp giảm cân

Trong quả na chứa rất nhiều vitamin C, không chứa chất béo bão hòa và cholesterol, hàm lượng natri thấp, nên rất có lợi cho những người ăn kiêng hoặc đang có ý định giảm cân.