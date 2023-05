Vải chín sớm giá 130.000 - 140.000 đồng/kg vẫn bán chạy

Theo đó, tại cửa hàng thực phẩm sạch Alofood (Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) đang bày bán vải u hồng có nguồn gốc ở huyện Thanh Hà (Hải Dương) với giá 130.000 - 140.000 đồng/kg tuỳ thời điểm - tăng nhẹ so với năm ngoái.

Đại diện cửa hàng cho biết, hiện mới vào đầu vụ nên mỗi ngày, cửa hàng chỉ nhập khoảng 20kg vải chín sớm về bán. Vài ngày trước nhà vườn cũng chỉ có vải u trắng, hiện đã có thêm vải u hồng chín sớm và loại vải này được người tiêu dùng rất ưa chuộng.

Vải chín sớm đang được bày bán tại một số cửa hàng thực phẩm sạch ở Hà Nội, giá dao động từ 130.000 - 140.000 đồng/kg. Ảnh: Thiên Hương

"Những giống vải ít gai thường ngon hơn, ngọt và thơm hơn nên cũng được khách hàng mạnh tay mua. Do là vải đầu mùa nên có giá bán khá cao, từ 130.000 - 140.000 đồng/kg, nhưng khách vẫn thích vì ai cũng muốn thưởng thức những quả vải chín đầu vụ. Tới khi vào chính vụ, khắp nơi đều bán vải thiều thì có khi lại không thích mua về ăn như bây giờ" - đại diện cửa hàng Alofood cho biết.

Theo kinh nghiệm của các chủ cửa hàng bán trái cây, giống vải càng ít gai thì cùi vải càng ngọt, thơm. Ảnh: Thiên Hương

Theo tìm hiểu của PV, những ngày này nông dân xã Thanh Cường (huyện Thanh Hà - Hải Dương) bắt đầu vào vụ thu hoạch vải chín sớm, với 2 giống vải u trứng và u gai.



Gia đình ông Nguyễn Đức Thới ở thôn Vĩnh Xá đang có gần 1 mẫu vải thiều sớm đến kỳ thu hoạch. Đầu mùa, giá vải u trứng được thu mua tại vườn dao động từ 80.000 – 90.000 đồng/kg; vải u gai có giá từ 40.000 – 45.000 đồng/kg. Do là đầu vụ, diện tích được thu hoạch còn ít nên chưa có nhiều thương lái về thu mua.

Được biết, toàn xã Thanh Cường có 240 ha trồng vải, chủ yếu là giống vải sớm và vải nhỡ. Sản lượng vải năm nay của xã dự kiến đạt 3.200 tấn.

HTX dịch vụ nông nghiệp xã Thanh Cường cho biết: Hiện có 2 siêu thị đặt mua vải của nông dân, tuy nhiên chưa có nhiều vải để cung ứng. Dự kiến khoảng 5 – 7 ngày nữa vải mới cho thu hoạch rộ.

Để đảm bảo chất lượng quả vải, xã Thanh Cường khuyến cáo nông dân không vội thu hoạch khi vải còn xanh, ngừng phun thuốc bảo vệ thực vật trước 14 ngày để đảm bảo thời gian cách ly, vệ sinh vườn trồng để thuận lợi cho việc thu hái, đảm bảo môi trường.

Trong thịt của quả vải thiều cũng cung cấp một lượng lớn các hợp chất flavonoid cùng các chất chống oxy hoá khác, với đặc tính kháng ung thư tuyệt vời. Ảnh: Thiên Ngân

Những tác dụng tuyệt vời của quả vải

Quả vải thiều là một trong những loại trái cây được ưa chuộng tiêu thụ nhiều vào dịp hè. Loại quả nhiệt đới này không chỉ giàu giá trị dinh dưỡng mà còn đem lại rất nhiều lợi ích ấn tượng đối với sức khoẻ, chẳng hạn như chữa lành các tổn thương, ngăn ngừa ung thư, tốt cho da và hệ tiêu hoá.

Trong quả vải có chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, nổi bật hơn cả là các loại vitamin, chất chống oxy hoá và khoáng chất.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, quả vải rất giàu vitamin C và các hợp chất phenolic, giúp ngăn chặn sự phá huỷ của các tế bào do các chất ô nhiễm, hoá chất độc hại và các gốc tự do dẫn đến một số vấn đề về sức khoẻ như ung thư, viêm khớp và bệnh tim.

Trong thịt của quả vải thiều cũng cung cấp một lượng lớn các hợp chất flavonoid cùng các chất chống oxy hoá khác. Những chất này có đặc tính kháng ung thư tuyệt vời. Do đó, những người bị ung thư đang trong quá trình điều trị bệnh nên ăn quả vải để ngăn ngừa các tác dụng phụ do hoá trị liệu gây ra.

Với hàm lượng vitamin C dồi dào, quả vải thiều có thể giúp bạn tăng cường khả năng miễn dịch nhằm chống lại các bệnh nhiễm trùng theo mùa và các bệnh mãn tính khác.



Ngoài ra, quả vải còn giúp giảm nguy cơ đột quỵ, cải thiện sự trao đổi chất, ngăn ngừa tình trạng táo bón...

Ngoài các tác dụng tuyệt vời đối với sức khoẻ, nhờ hương vị hấp dẫn và mùi thơm dễ chịu, quả vải còn được sử dụng rộng rãi trong nhiều công thức đồ uống. Ví dụ, trà vải, nước ép hoặc cocktail..., ngoài ra quả vải thiều chín cũng được chế biến thành dạng kem cho các món bánh ngọt và bánh pudding.