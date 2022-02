Loại rau bán đầy chợ mà nhắc đến tên là bầu trời tuổi thơ ùa về lại có công dụng như "thần dược"

8x hay 9x chắc hẳn vẫn còn nhớ bộ phim hoạt hình "Thủy thủ Popeye". Đó là tên nhân vật hư cấu trong loạt phim hoạt hình - truyện tranh cùng tên do E. C. Segar tạo ra.

Trong sê-ri phim hoạt hình về thủy thủ Popeye, cải bó xôi (rau chân vịt) chính là bí mật giúp anh chàng này đạt được sức mạnh siêu nhân.

Tưởng chừng điều đó chỉ là không phải một câu chuyện đùa trong phim hoạt hình giả tưởng, thế nhưng không phải sau gần một thế kỷ sê-ri phim hoạt hình này ra mắt, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng đằng sau tình tiết này có những nguyên lý khoa học thực sự.

Rau cải bó xôi là rau gì?

Cải bó xôi thường có cuống nhỏ và lá xanh đậm, lá mọc chụm lại ở một gốc bé xíu, thân và lá giòn, dễ gãy, dập.

Rau cải bó xôi là một cái tên khá lạ đối với nhiều người, nhưng nếu nói đến rau chân vịt hay rau bina, rau Spinach thì có lẽ sẽ trở nên quen thuộc hơn. Rau cải bó xôi cũng chính là những loại rau kể trên, nó là một loài thực vật có hoa thuộc họ Dền (Amaranthaceae), có nguồn gốc ở miền Trung và Tây Nam Á.

Tại Việt Nam, loại cây này được trồng phổ biến quanh năm ở các vùng không khí mát mẻ như các tỉnh miền núi phía Bắc hay Đà Lạt, cao điểm ở 2 vụ Đông xuân và Xuân hè.



Thời vụ sớm người nông dân gieo từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, chính vụ bắt đầu từ trung tuần tháng 10 đến trung tuần tháng 11.

Cải bó xôi và những lợi ích không ngờ

Cải bó xôi còn được giới chuyên gia dinh dưỡng ưu ái gọi là "siêu thực phẩm", chỉ với cái tên này cũng đủ biết giá trị dinh dưỡng của rau cải bó xôi lớn thế nào rồi.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Dược sĩ Hoàng Tuấn Hải cho biết: Cải bó xôi có thành phần vitamin và các nguyên tố khoáng vi lượng rất phong phú, trong đó có sắt bổ máu; vitamin A tốt cho mắt và tăng cường sức đề kháng; canxi và vitamin K tốt cho răng và xương; vitamin E, C và carotenoid có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp cơ thể chống lại các tế bào ác tính. Ngoài ra, nó còn chứa vitamin D và một lượng axit béo thực vật Omega 3 dồi dào.

Tăng cường độ ẩm

Nhiều người cho rằng, uống nước và các thức uống khác là cách duy nhất để cung cấp nước cho cơ thể. Nhưng thực phẩm cũng có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó. Rau cải bó xôi là một loại rau chứa nhiều nước. Sử dụng rau cải bó xôi trong các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ có thể giúp cung cấp thêm lượng nước cho cơ thể.

Cải bó xôi còn được giới chuyên gia dinh dưỡng ưu ái gọi là "siêu thực phẩm"

Cải bó xôi giúp giảm cảm giác thèm ăn

Đối với những người đang muốn giảm cân, rau cải bó xôi cho hiệu quả rất tốt vì không chứa hàm lượng cholesterol và chất béo rất thấp. Rau cải bó xôi lại là nguồn chất xơ dồi dào và hỗ trợ tiêu hóa tốt giúp giảm cảm giác thèm ăn của cơ thể.

Các khoáng chất có trong cải bó xôi giúp kiềm hóa, cân bằng lại chế độ ăn uống có axit cao. Những thực phẩm này là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tích mỡ, béo phì và các chứng bệnh khác.

Ngăn ngừa loãng xương

Cải bó xôi có canxi, mangan và vitamin K, rất quan trọng cho sự phát triển và giúp cho xương khỏe mạnh. Cơ thể luôn đào thải và xây dựng lại mô xương. Loãng xương là một tình trạng khiến xương yếu và dễ gãy, xảy ra khi lượng xương mới không thay thế đủ cho xương đã bị phá vỡ. Nếu cơ thể không được cung cấp đủ canxi, khả năng bị loãng xương sẽ cao hơn.

Giảm nguy cơ thiếu máu, thiếu sắt

Rau bina là một nguồn thực phẩm chứa lượng sắt dồi dào, giúp các tế bào hồng cầu mang ôxy đến các vùng khác nhau của cơ thể. Khi cơ thể có quá ít sắt, sẽ gây ra tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Tình trạng này có thể khiến người bệnh cảm thấy yếu, chóng mặt và khó thở.

Tăng cường hệ miễn dịch

Rau cải bó xôi có các vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin E và magie giúp cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, chống lại sự xâm nhập của virus và vi khuẩn gây bệnh. Vitamin C còn hỗ trợ và tăng cường hoạt động loại bỏ chất gây ôxy hóa nhằm bảo vệ cơ thể. Khi thiếu vitamin C, cơ thể sẽ bị suy giảm khả năng miễn dịch và dễ bị nhiễm trùng.

Hỗ trợ sự phát triển của thai nhi

Trong cải bó xôi có rất nhiều folate. Vitamin này ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ống thần kinh như tật nứt đốt sống ở trẻ sơ sinh.

Đó là lý do thai phụ cần bổ sung axit folic khi mang thai. Rau cải bó xôi cũng có chứa nhiều vitamin B6 rất quan trọng cho não của thai nhi phát triển trong bụng mẹ và sau khi được sinh ra.

Giữ cho đôi mắt khỏe mạnh

Lutein và zeaxanthin là các carotenoid trong cải bó xôi giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt lâu dài. Ví dụ, như vitamin C giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể. Cải bó xôi cũng chứa hàm lượng vitamin A dồi dào, giúp hỗ trợ thị lực tốt.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Rau cải bó xôi là một nguồn nitrat vô cơ, mà các nghiên cứu cho thấy có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Rau cải bó xôi cũng có thể làm giảm huyết áp và làm cho động mạch của bạn trở nên mềm mại hơn và nhiều lợi ích khác đối với sức khỏe tim mạch. Lượng kali từ rau cải bó xôi giúp giữ cho tim của bạn hoạt động bình thường.

Chống viêm

Viêm là một phần của cách cơ thể tự phục hồi sau khi bị thương hoặc tiếp xúc với một chất nguy hiểm. Nhưng tình trạng viêm nhiễm lâu dài có thể không tốt cho sức khỏe.

Ăn các loại thực phẩm như cải bó xôi có đặc tính chống viêm là cách có thể giảm tình trạng viêm trong cơ thể.

Phục hồi vết thương

Vitamin C trong rau cải bó xôi có rất nhiều lợi ích, trong đó có việc giúp cơ thể tạo ra collagen, chất cần thiết để phục hồi các tổn thương. Vitamin C cũng giúp cơ thể tăng lượng sắt hấp thụ từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật, hỗ trợ quá trình chữa bệnh.

Một số cách chế biến rau cải bó xôi

Salad rau cải bó xôi





Nước ép từ cải bó xôi

Rau cải bó xôi luộc