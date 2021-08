Loại trứng từ gà giống được nhập khẩu từ Anh, Úc ngon cỡ nào mà mỗi ngày bán cả hàng trăm nghìn quả?

Tại Hà Nội, Hòa Phát đang cung cấp trứng gà sạch vào hơn 100 siêu thị, cửa hàng. Cụ thể, hàng ngày có 30.000 quả trứng gà vào toàn bộ hệ thống siêu thị VinMart, 15.000 quả/ngày vào siêu thị Coop Mart, và 12.000-15.000 quả mỗi ngày vào 18 siêu thị và 40 cửa hàng tiện lợi của BRG như Hapromart, Haprofood, Seikamart, Fujimart, Intimex, BRG InterShop. Ngoài ra, trứng gà Hòa Phát còn được cấp vào hệ thống siêu thị của K.Mart/T.Mart.

Trứng gà sạch Hòa Phát cũng đã có mặt tại một số siêu thị ở Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, nhà hàng, khách sạn lớn, các khu công nghiệp… Bên cạnh đó, Công ty có hệ thống nhà phân phối và đại lý rộng khắp miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên đảm bảo cung cấp sản phẩm trứng gà sạch tới người tiêu dùng. Công ty Gia cầm Hòa Phát hiện đang đẩy mạnh sản lượng cung cấp trứng cho các nhà sản xuất bánh kẹo nhằm đáp ứng nhu cầu mùa Trung Thu 2021 và các dịp lễ cuối năm.

Vừa qua, nhằm chung tay cùng Liên đoàn Lao động và Mặt trận Tổ quốc TP. Quảng Ngãi, 90.000 trứng gà Hòa Phát đã theo các chuyến xe chuyên dụng vượt nghìn cây số, từ trang trại tại Phú Thọ đến "Gian hàng 0 đồng" tại thành phố Quảng Ngãi chia sẻ khó khăn với người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19. Bên cạnh đó, Công ty Gia cầm Hòa Phát cũng hỗ trợ 15.000 quả trứng gà cho các chốt kiểm dịch, khu cách ly và bếp ăn 0 đồng của tỉnh Phú Thọ.

Gà giống của Hòa Phát được nhập khẩu từ Anh, Úc của hãng Hyline International, chăn nuôi tự động, tập trung theo chuẩn VietGAP tạo nên các sản phẩm trứng gà tươi - sạch - an toàn cung cấp ra thị trường. Các sản phẩm trứng gà Hòa Phát được kiểm nghiệm dinh dưỡng và được cấp giấy chứng nhận VietGapHP, ISO 9001:2015, HACCP đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Tất cả các khay trứng đều có mã QR để truy xuất nguồn gốc, giúp khách hàng có thể kiểm tra các thông tin và an tâm khi sử dụng sản phẩm trứng gà Hòa Phát.