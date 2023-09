Loạt hit của Ưng Hoàng Phúc, Chu Thúy Quỳnh, Lona… khuấy đảo miền kỳ quan MerryLand Quy Nhơn

Đêm nhạc MerryLand Quy Nhơn Music Night - chủ đề Wave of the sea diễn ra vào ngày 2/9 vừa qua, đã khép lại với nhiều dư âm khó quên. Những cung nhạc đong đầy cảm xúc đã lưu dấu trên mảnh đất Hải Giang, để biển trời, mây gió, núi đồi bán đảo càng thêm lung linh, đủ nhịp năng động, hiện đại nhưng vẫn mênh mang nét trữ tình, thơ mộng, sẵn sàng làm say lòng bất cứ du khách nào có dịp đến thưởng ngoạn miền kỳ quan MerryLand Quy Nhơn.



Sau nhiều hoạt động thú vị diễn ra liên tục trong ngày: tham quan trải nghiệm nhà mẫu MerryHome “ai cũng có thể chạm tới”, thưởng thức ẩm thực phong vị địa phương… khi màn đêm dần buông, Wave of the sea đã xuất hiện với nhiều sắc màu lung linh huyền diệu. Cộng hưởng thanh âm của sóng biển Hải Giang dạt dào, sóng nhạc sôi động, cùng sóng lòng nhiệt thành của khán giả, Wave of the sea đã mang đến MerryLand Quy Nhơn một không gian âm nhạc thăng hoa cảm xúc.

Wave of the sea thu hút hơn 3000 khán giả tham dự trực tiếp

Những tầng sóng ấy là sự giao cảm và ngưng đọng trước vẻ đẹp của thiên nhiên kỳ vĩ, kết hợp với thành quả xây dựng của con người cùng phần trình diễn lôi cuốn của các nghệ sĩ đang được khán giả yêu thích.

Xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng ngàn khán giả, nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã đưa mọi người quay về những năm tháng thanh xuân với Thà rằng như thế, Người ta nói… Sóng nhạc hòa cùng sóng cảm xúc, sóng kỷ niệm tiếp lớp sóng hiện tại, chạm vào miền ký ức của bao thế hệ, cả khán đài đã cùng cất tiếng hát với nghệ sĩ tạo nên bản phối tuyệt vời làm thổn thức trái tim hơn 3000 khán giả có mặt tại sự kiện.

Đi qua kỷ niệm, nam ca sĩ đưa khán giả trở lại với không gian sôi động bằng Khép mi trong đêm - bản nhạc dance đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp âm nhạc của anh.

Ưng Hoàng Phúc “cháy” hết mình cùng âm nhạc và khán giả

Đến tham dự đêm nhạc cùng gia đình, anh Nguyễn Văn Nam (cư dân Quy Nhơn) chia sẻ: “Cả nhà tôi mong chờ sự kiện này từ mấy hôm nay nên đến đây từ sớm. Thưởng thức âm nhạc trong khung cảnh trời biển MerryLand Quy Nhơn mênh mông thế này thì thật “đã”.



Trong Wave of the sea, mỗi nghệ sĩ như một con sóng âm nhạc độc đáo, khi nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ, khi đầy tự sự, lúc mênh mang phiêu lãng. Một lớp sóng âm nhạc khác, nữ ca sĩ Chu Thuý Quỳnh, một trong những ngôi sao mới trong làng nhạc Việt đã thể hiện nhiều bài hát gắn liền với tên tuổi của cô: Ít nhưng dài lâu, Bất quá nhân gian... Tâm sự của cô gái trẻ trong nhiều cung bậc tình yêu đã lay động trái tim khán giả, dẫn dắt mọi người phiêu diêu cùng những xúc cảm ngọt ngào giữa biển trời Hải Giang.

Tiếp nối mạch cảm xúc của Chu Thúy Quỳnh, Dunghoangpham, nữ Tiktoker nổi tiếng với những video triệu view đã gửi đến khán giả loạt ca khúc đang rất thịnh hành: Đế vương, Quả phụ tướng, Mật ngọt... Nữ ca sĩ sinh năm 1995 với giọng hát giàu nội lực đã trở thành cầu nối giúp hàng ngàn khán giả trải nghiệm nhiều tầng cảm xúc khác nhau.

“Đến Hải Giang nhiều lần, mỗi lần tôi đều có cảm nhận khác nhau. Lần này với Wave of the sea tôi thấy MerryLand Quy Nhơn mang một sắc diện hoàn toàn mới, trẻ trung, sành điệu nhưng vẫn rất nên thơ”, chị Lê Ngọc Hà (du khách đến từ TP.HCM) chia sẻ.

Nữ ca sĩ Lona bày tỏ “sóng lòng” cùng MC và hàng ngàn khán giả

Dàn sao nữ của Wave of the sea còn có sự góp mặt của Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Mai Phương trong vai trò MC.

Miss World Vietnam 2019 kiêm ca sĩ Lona Kiều Loan mang đến nhiều bài hát trẻ trung, bắt tai với Đố anh quên được em, Thích hay yêu còn chưa biết, Shalala, Việt Nam những chuyến đi, kết hợp cùng những bước nhảy điêu luyện, vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ khiến hàng ngàn khán giả reo hò và nhún nhảy theo từng sóng nhạc, bùng nổ đầy đam mê.

Giữa vương quốc không ngủ Canal District, ngay dãy Bizhouse hiện đại, sầm uất, được định vị là tuyến phố mua sắm, giải trí, trải nghiệm bất tận, DJ Red Egg và vũ đoàn Oxy đã biến hóa liên tục với những màn trình diễn đặc sắc, tiếp lửa để Wave of the sea bung tỏa năng lượng, khiến hàng nghìn khán giả có mặt tại sự kiện không ngừng hò reo, cổ vũ.

Cũng trong sự kiện 2/9 này, tại Quảng trường nhạc nước, hơn 3.000 khán giả đã được thưởng thức màn trình diễn nhạc nước lung linh. Từng tia nước tung bay trên nền nhạc tạo nên những vũ điệu quyến rũ, bản nhạc kinh điển dìu bước nhảy của nước mênh mang qua không gian; khi vũ điệu của lửa thổi bùng lên, tất cả cùng hòa quyện và bung tỏa lan theo nhịp gió.

Khán giả hòa nhịp cùng nghệ sĩ tạo những bản phối ấn tượng

Wave of the sea đã khép trong sự lưu luyến của khán giả, nhưng những giai điệu cuồng nhiệt của sự kiện vẫn còn vang vọng trong lòng người xem.

Sự hòa quyện của lớp lớp ánh đèn sân khấu lung linh, rực rỡ tại MerryLand Quy Nhơn bắt sóng cùng ánh sáng của ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời Hải Giang; là sự tiếp nối mạch sóng bất tận của sóng biển, sóng nhạc và sóng lòng.

MerryLand Quy Nhơn Music Night - Wave of the sea được ví như lớp sóng sôi động hòa cùng nhịp sống phóng khoáng, cuồng nhiệt của quận du thuyền Marina District - phân khu mới mang tinh thần Miami (thủ phủ nghỉ dưỡng của Mỹ) đang được nhà phát triển dự án MerryLand Quy Nhơn giới thiệu ra thị trường.

Bên cạnh việc mở ra không gian lưu trú, nghỉ dưỡng, kinh doanh, trải nghiệm, tham quan mua sắm… MerryLand Quy Nhơn còn là địa điểm tổ chức những sự kiện hoành tráng, quy mô. Đây cũng là một trong những tầm nhìn dài hạn của Nhà phát triển dự án - Hưng Thịnh Land khi kiến tạo MerryLand Quy Nhơn.

Minh chứng cho điều này, trong những năm qua thành phố bán đảo đã đăng cai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, các cuộc thi sắc đẹp… đẳng cấp, thu hút sự quan tâm của khán giả trong nước và quốc tế.