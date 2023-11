Loạt lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn nhất tặng thầy cô giáo

Ngày 20/11 là ngày cả nước Việt Nam hướng về các thầy cô giáo, những người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp trồng người, những người hi sinh cả cuộc đời mình để chèo lái những chuyến đò, đưa các thế hệ học trò đến với tri thức. Chỉ còn ít ngày nữa là tới Ngày Nhà giáo Việt Nam, hãy chuẩn bị những lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn, ý nghĩa nhất dành tặng cho thầy cô giáo dạy tiếng Anh, hoặc giáo viên người nước ngoài.

Sau đây là những mẫu câu mà các bạn học sinh có thể tham khảo.

Những lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn

- Dear teacher, thanks for supporting and enlightening all my way. Have a wonderful Vietnamese Teachers' Day!

Thầy/cô kính yêu, cảm ơn thầy/cô đã ủng hộ và thắp sáng con đường em đi. Chúc thầy cô một ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tuyệt vời!

- I am lucky to have a teacher like you. You are a fabulous guide. Happy Vietnamese Teachers' Day 20/11!

Em thấy mình rất may mắn vì có một người giáo viên như thầy/cô. Thầy/cô là người dẫn đường tuyệt vời. Chúc mừng thầy/cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- All of your hard work and efforts are greatly appreciated. Happy Teacher's Day!

Em biết ơn những nỗ lực và sự vất vả của thầy/cô. Chúc mừng thầy/cô nhân ngày nhà giáo!

- Wish you Happy Vietnamese Teachers' Day! A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others.

Kính chúc thầy/cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Người thầy giỏi giống như một ngọn nến rực cháy để soi đường cho trò ngoan.

- The further I am away from you, the more I think about you. There is no end to your instruction. There is no end to my gratitude. Wish you a good health, peace and happiness.

Càng đi xa, em càng nghĩ nhiều hơn về cô. Những lời cô dạy bảo chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí của em. Chúc cô luôn mạnh khỏe, bình an và mãi hạnh phúc.

- Teachers! It is not only on November 20th that I remember you. For me, every day is November 20th. I wish you to be happy forever and be proud of your students who are always your good and excellent students.

Thầy ơi! Không phải chỉ có ngày 20/11 em mới nhớ đến thầy. Mà đối với em, ngày nào cũng đều là 20/11. Em kính chúc Thầy mãi vui tươi hạnh phúc và hãnh diện bên những học sinh luôn là con ngoan trò giỏi của mình.

Những lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn sẽ là gợi ý tuyệt vời cho bạn gửi tới những thầy cô dạy tiếng Anh hay các thầy cô giáo nước ngoài. Ảnh: T.L



- I wish I knew some ways to let you know my gratitude. I feel for you my dear teacher but just can't say. So I hope this little card will at least show a part of my warmest appreciation that is coming from the bottom of my heart.

Ước gì em có thể bày tỏ lòng biết ơn của em đối với thầy, thầy kính mến của em, nhưng thật khó nói nên lời. Em mong rằng tấm thiệp này sẽ bày tỏ phần nào sự biết ơn sâu sắc từ đáy lòng em.

Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh hay dành tặng cô giáo

- A great thanks to you! You are our teachers who give us a voice, an image and a thought to help build our lives

Xin cảm tạ cô – người đã cho chúng em tiếng nói, hình ảnh và ý tưởng để chúng em xây đắp cuộc đời.

- I was lucky to have a teacher as wonderful as you are. Wishing you a Vietnamese Teachers' Day that's full of joyous moments!

Em thật may mắn vì có người giáo viên tuyệt vời như cô. Chúc cô ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thật nhiều niềm vui!

- To the world you may be just a teacher but to me you are simply the best teacher. Have a wonderful Vietnamese Teachers' Day!

Ảnh: NDC



Đối với thế giới cô có thể chỉ là một giáo viên bình thường nhưng với em, cô luôn là người giáo viên tuyệt vời nhất. Chúc cô có Ngày Nhà giáo Việt Nam vui vẻ!

- Expressing gratitude for teaching us essential skills and valuable lessons. On November 20th, I wish my teachers ongoing success and happiness!

Để bày tỏ lòng biết ơn vì đã dạy cho chúng em những kỹ năng thiết yếu và những bài học quý giá. Nhân ngày 20/11 em xin chúc các cô của em luôn thành công và hạnh phúc!

- Thanks to our teachers for playing the roles of parents, siblings, and friends who have supported and guided us. I anticipate the prospect of continuing this journey together in the upcoming years. Much love to you all!

Cảm ơn cô đã đóng vai cha mẹ, anh chị em, bạn bè đã hỗ trợ, hướng dẫn chúng em. Em hy vọng sẽ được tiếp tục cuộc hành trình này cùng nhau trong những năm tới. Yêu các cô nhiều!

- Your dedication serves as our inspiration. Thank you for your unwavering commitment to the teaching profession. Happy Teachers' Day on November 20th!

Sự cống hiến của cô đóng vai trò là nguồn cảm hứng của chúng em. Cảm ơn sự không ngừng nghỉ của cô với nghề dạy học. Chúc mừng Ngày Nhà giáo 20 tháng 11!

- On November 20th, I extend my wishes to all teachers for good health and continued success!

Ngày 20/11, em xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các cô giáo sức khoẻ và thành công hơn nữa!

- Wishing a joyful celebration on Vietnamese Teachers' Day! Our gratitude towards you is not confined to just today but extends every day!

Chúc cô giáo một ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vui vẻ! Lòng biết ơn của chúng em không chỉ giới hạn trong ngày hôm nay mà còn mãi mãi về sau!

- My gratitude to the teachers who have played a crucial role in shaping this day for me. Wishing you perpetual happiness and joy. Wishing a joyful Teachers' Day in Vietnam!

Em biết ơn các cô đã đóng vai trò quan trọng trong việc dạy dỗ em nên người đến ngày hôm nay. Chúc cô luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chúc một Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vui vẻ!

- I wish I could adequately express my immense gratitude to you. Though it's hard to convey, I hope this small card conveys a portion of my deep appreciation from the bottom of my heart.

Ảnh: TSOI



Em ước gì có thể bày tỏ đầy đủ lòng biết ơn sâu sắc của mình tới cô. Dù khó có thể truyền tải nhưng hy vọng tấm thiệp nhỏ này sẽ truyền tải một phần sự cảm kích sâu sắc từ tận đáy lòng của em.

- Happy Vietnam's Teacher day! I am very honored to be your student. I wish you were always beautiful and stick with us.

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam! Em rất vinh dự khi được là học trò của cô. Em chúc cô luôn xinh đẹp và gắn bó với chúng em.

- Thank you teacher for loving us like a mother for the past 3 years. Wishing your teacher 11/20 beautiful, good job and always loved by students!

Cảm ơn cô giáo đã yêu thương chúng em như người mẹ trong suốt 3 năm qua. Chúc cô giáo 20/11 xinh đẹp, giỏi giang và luôn được học sinh yêu quý!

Trên đây là những lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn, ý nghĩa nhất được chúng tôi tổng hợp và sưu tầm từ nhiều nguồn, hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn đọc!