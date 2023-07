Trong vai diễn mới nhất, nam tài tử Bradley Cooper đã nhảy lên một chiếc trực thăng đang bay, leo xuống một vách đá cao 121 mét và vượt qua một khe suối rộng 30 mét tại một nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất Bắc Mỹ.

Phần thưởng dành cho anh không phải là một đề cử Oscar hay một bộ phim "cháy" phòng vé. Đó là một cái ôm từ nhà thám hiểm lừng danh Bear Grylls và những lời động viên ngọt ngào.

Cooper là một trong số các ngôi sao nổi tiếng, bao gồm Benedict Cumberbatch, Cynthia Erivo, Russell Brand, Troy Kotsur, Rita Ora, Daveed Diggs và Tatiana Maslany đã tham gia thử thách khả năng sinh tồn trong mùa mới của chương trình truyền hình "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge" trên kênh Nat Geo.



Loạt sao Hollywood "vào rừng" với Bear Grylls

Loạt sao giải trí tham gia thử thách cùng với Bear Grylls. Ảnh: IT.

"Tôi rất tự hào về mùa này. Chúng tôi có những khách mời tuyệt vời đã chinh phục những thử thách địa hình cũng như môi trường và điều kiện sống. Với môi trường khắc nghiệt cùng những người bạn đồng hành thú vị, thông thường khán giả sẽ được xem một chương trình truyền hình rất hấp dẫn", Grylls chia sẻ với The Associated Press.

Chương trình này đưa Grylls cùng một ngôi sao khách mời trong vòng 48 giờ vào môi trường khắc nghiệt. Ngày đầu tiên, Grylls dạy cho họ một số kỹ năng quan trọng, như kỹ thuật leo núi, mẹo tìm nước và kỹ năng làm lửa. Sau đó, khách phải thực hiện chúng một mình vào ngày tiếp theo.

Nam tài tử Bradley Cooper ngủ trên vách đá cùng Bear Grylls. Ảnh: IT.

Kotsur, người đã giành giải Oscar cho phim "CODA", đã trải qua thử thách ở Scottish Highlands, đi xuống núi 760 mét trên một quãng đường khắc nghiệt dài 13 km. Anh phải băng qua các con sông đóng băng, leo xuống một thác nước cao 45 mét. Vì Kotsur là người điếc, hai người sử dụng dây thừng để liên lạc với nhau. Phần thưởng của Kotsur là món haggis, một món ăn đặc sản của Scotland, thực phẩm được nhét vào dạ dày của một con cừu và nấu chín.

Ngôi sao nhạc rap Daveed Diggs từng một cậu bé lớn lên ở thành phố. Nhưng anh được đưa tới sa mạc Great Basin ở Nevada cùng với Grylls.

"Tôi không biết chuyện này sẽ diễn ra như thế nào và đó là lý do tôi tham gia", anh nói. Diggs học cách sử dụng điểm neo, theo dõi mục tiêu và tạo một ngọn lửa để gửi tín hiệu. Bữa tối của anh ấy là một con nhện khổng lồ. "Bữa ăn này không phải là những gì tôi hy vọng, tôi không nói dối đâu", Diggs nói.

Grylls nói với AP rằng, khách mời tốt nhất luôn là những người có sẵn lòng tham gia mà không quan tâm đến việc họ phải được "ăn ngon, mặc đẹp". "Cuộc sống hoang dã thực sự không thể dự đoán và luôn có những điều bất ngờ xảy ra. Bạn không thể luôn luôn trông ngầu trong hoang dã", anh nói.

Chương trình không chỉ hoàn toàn kể lại quá trình sinh tồn. Các khách mời của Grylls thường mở lòng và cho thấy một mặt khác của bản thân. Nữ ca sĩ Rita Ora nói về mối liên kết với Kosovo, Cooper không hề nao núng khi ăn lưỡi nai và nam tài tử Cumberbatch tiết lộ, những câu chuyện về ông nội của anh ấy. Xung quanh ngọn lửa trại, Grylls có thể đi sâu hơn về đời tư của khách mời và họ cũng dễ trải lòng hơn.

Benedict Cumberbatch cùng Bear Grylls phiêu lưu tại Ý. Ảnh: IT.

Nam diễn viên "Doctor Strange" Cumberbatch được đưa đến đảo Skye, nơi ông nội của anh đã được đào tạo thành người lái tàu ngầm. Anh học cách sử dụng móng vuốt leo núi và cách buộc một nút kiểu Ý.



"Điều này không giống với việc diễn xuất trong một bộ phim Marvel. Nó thực hơn nhiều", Cumberbatch nói. Bữa ăn của anh là rong biển và con trai tằm.

Rita Ora đến Thung lũng Lửa ở Nevada sau một cuộc nhảy dù từ độ cao 4.570 mét, học cách leo ống khói, giết một con chim bồ câu, hy sinh son dưỡng môi để tạo lửa và sử dụng một đôi tất để hút nước.

"Giai điệu hoang dã làm lột tả chúng ta hoàn toàn trần trụi, phải không? Giống như nho, khi chúng ta vắt nó, chúng ta sẽ có rượu cực ngon. Đó luôn là phần hấp dẫn của việc đi về miền hoang dã, chúng ta có thể hiểu được con người thật sự của mình", Grylls nói.

"Running Wild with Bear Grylls" chỉ là một trong số các chương trình mà nhà thám hiểm nổi tiếng đang tham gia. Trong năm nay, anh đã ra mắt chương trình "I Survived Bear Grylls" trên kênh TBS, một cuộc thi kết hợp giữa chương trình sinh tồn và game show khi các thí sinh thường xuyên tái hiện lại một số màn trình diễn của Grylls. Các fan trẻ tuổi cũng có thể thưởng thức "You vs. Wild", một chương trình tương tác trên Netflix mà yêu cầu người xem lựa chọn cách Grylls sẽ thoát khỏi hoang mạc.

Bear Grylls (tên thật là Edward Michael Grylls) là một nhà thám hiểm, người hướng dẫn sinh tồn, người dẫn chương trình truyền hình và tác giả nổi tiếng người Anh. Anh sinh ngày 7/6/1974 tại Donaghadee, County Down, Bắc Ireland. Grylls đã có niềm đam mê với các hoạt động ngoài trời và phiêu lưu ngay từ khi còn nhỏ.

Grylls gia nhập Quân đội Lãnh thổ của Quân đội Anh ở tuổi 19 và phục vụ trong Trung đoàn 21 SAS (Nghệ sĩ). Trong một tai nạn nhảy dù ở Châu Phi năm 1996, anh bị chấn thương nặng ở lưng khiến nửa thân dưới bị liệt trong vài tháng. Mặc dù được thông báo rằng, anh ta có thể không bao giờ đi lại được nữa, Grylls đã trải qua quá trình phục hồi toàn diện và bất chấp tỷ lệ cược bằng cách hồi phục hoàn toàn.

Kinh nghiệm của anh trong quân đội và tình yêu với miền hoang dã khiến anh trở thành một người hướng dẫn sinh tồn và một nhà thám hiểm. Grylls đã được đông đảo người hâm mộ biết tới qua loạt phim truyền hình "Man vs. Wild" (còn được gọi là "Born Survivor: Bear Grylls" ở Anh), được công chiếu vào năm 2006. Trong chương trình, anh ấy đã thể hiện các kỹ thuật sinh tồn trong nhiều môi trường khắc nghiệt khác nhau và thể hiện khả năng, sự tháo vát và bản lĩnh. Kể từ đó, cái tên Bear Grylls được nhắc tới như một ngôi sao truyền hình thám hiểm.