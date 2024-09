Loạt tỉnh thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học sau bão số 3 (Yagi), chờ thông báo mới

Học sinh Quảng Ninh nghỉ học sau bão số 3 (Yagi)

UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công điện chỉ đạo các trường học trên toàn tỉnh cho học sinh nghỉ thêm ít nhất 1 ngày để khắc phục hậu quả của bão.

Như vậy, 360.000 học sinh nghỉ thêm ngày 9/9. "Tùy điều kiện cụ thể, Sở GDĐT, Chủ tịch UBND huyện, thị chủ động cho học sinh nghỉ thêm 1-2 ngày", tỉnh yêu cầu.

Trường học ở Hà Nội khắc phục sau bão. Ảnh: NTCC

Học sinh Hải Phòng nghỉ học sau bão

Từ sáng 8/9, Sở GDĐT Hải Phòng cũng cho nửa triệu trẻ mầm non và học sinh nghỉ học ngày 9/9 đến khi có thông báo mới.

Sở GDĐT cho biết các trường đang tập trung khắc phục hậu quả sau bão, những điều kiện về giao thông, điện, nước, môi trường chưa đảm bảo để đón học sinh.

Sở yêu cầu các trường thống kê thiệt hại do bão gây ra, đề xuất sửa chữa cơ sở vật chất, ưu tiên phòng học.

Lào Cai

Tối 8/9, Sở GDĐT Lào Cai ra công văn hỏa tốc quyết định cho học sinh nghỉ học ngày mai, 9/9, để tránh bão số 3.

Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão, lượng mưa ngày một lớn và sạt lở đất đã xảy ra tại một số địa phương, Sở yêu cầu phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện bố trí lực lượng 24/24 tại cơ sở giáo dục để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Điện Biên, Sơn La và Cao Bằng

Điện Biên, Sơn La và Cao Bằng đã quyết định cho học sinh nghỉ học hai ngày 9-10/9 cho đến khi có thông báo mới. Riêng các trường nội trú, bán trú đang có học sinh cần lên phương án quản lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em.

Đại diện Sở GDĐT Sơn La cho biết do đặc thù địa hình, tỉnh này gặp nhiều nguy cơ về lũ quét, sạt lở sau bão. Do đó, học sinh nghỉ học là cần thiết để đảm bảo an toàn cho thầy và trò.

Yên Bái

Sở GDĐT Yên Bái chỉ đạo các đơn vị nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất hoặc chưa đảm bảo các điều kiện an toàn chủ động cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học hai ngày 9-10/9 để phòng tránh.

Những đơn vị không nằm trong khu vực có nguy cơ cao có thể căn cứ vào điều kiện thực tế để triển khai tổ chức đi học từ ngày 9/9 theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025.

Sở GDĐT các tỉnh Hòa Bình, Bắc Ninh cũng ra thông báo tương tự.

Tại Thái Nguyên, trẻ mầm non và học sinh các trường học tại thành phố Thái Nguyên, huyện Võ Nhai, huyện Phú Bình, huyện Phú Lương và huyện Đồng Hỷ tạm nghỉ học ngày 9/9. Hiện các đơn vị này đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão.

Tại TP.Hà Nội, Giám đốc Sở GDĐT cũng gửi công văn tới các trường: Các trường học đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn thì triển khai đón học sinh quay trở lại trường học tập từ ngày 9/9 (thứ Hai) theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025.

TP có 30 trường học chưa bảo đảm an toàn để tổ chức dạy học vào ngày 9/9.



Với các trường học chưa đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn (do ảnh hưởng của cơn bão số 3), Sở GDĐT chỉ đạo trước mắt chưa tổ chức dạy học cho học sinh, đồng thời có phương án báo cáo cấp có thẩm quyền khắc phục ngay những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Căn cứ điều kiện thực tiễn của nhà trường, sau khi khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, hiệu trưởng nhà trường báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc tổ chức học tập trở lại của cơ sở giáo dục đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025.

Trong thời gian chưa tổ chức dạy học, yêu cầu giáo viên đến trường để cùng các lực lượng chức năng tham gia thu dọn, tổng vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả của bão; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch dạy bù cho học sinh.