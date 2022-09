Loạt xe Honda giảm giá tháng 9/2022: Honda CR-V xả kho chờ bản mới và kéo khách Hyundai Tucson, Mazda CX-5

Honda City: Giảm 15-30 triệu đồng

Honda City giảm 30 triệu đồng. Ảnh KP.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, tại một số đại lý ở Hà Nội hiện nay, các tư vân bán hàng cho biết đang áp dụng chương trình ưu đãi giảm từ 15 - 30 triệu đồng tiền mặt cho khách hàng ký hợp đồng mua xe trong tháng này. Trong đó, Honda City RS giảm cao nhất 30 triệu đồng, bản L và G giảm 15 triệu đồng.

Hơn nữa, khách hàng vẫn được nhận quà tặng phụ kiện khi mua Honda City. Như vậy, tổng ưu đãi dành cho Honda City có thể lên tới gần 70 triệu đồng ở khu vực Hà Nội.

Honda Civic: Giảm 70 triệu đồng

Honda Civic 2022 mặc dù ra mắt Việt Nam cách đây không lâu nhưng liên tục nhận được các chương trình ưu đã đại lý chính hãng. Theo tìm hiểu, Honda Civic G hiện đang nhận được chương trình ưu đãi tiền mặt và phụ kiện lên đến 70 triệu đồng.

Honda Civic giảm 30 triệu đồng. Ảnh KP.

Được biết, phiên bản Honda Civic RS cao cấp đang khá khan hàng nên không nhận được ưu đãi thời điểm này. Honda Civic hiện phải cạnh tranh với nhiều đối thủ Mazda 3, Toyota Corolla Altis, KIA K3... tại thị trường Việt Nam.

Honda HR-V: Giảm 100 triệu đồng

Honda HR-V giảm sâu đón bản mới. Ảnh KP.

Một số đại lý hiện nay vẫn còn tồn kho Honda HR-V thế hệ cũ và đang xả kho với mức giảm đến 100 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng xe Honda HR-V đời cũ hiện không còn nhiều nên khách hàng cần tranh thủ để mua xe với mức giá hấp dẫn như hiện tại.

Trong khi đó, Honda HR-V All New đang khá khan hàng do là xe nhập khẩu nên khách hàng phải chờ 2-3 tháng mới có thể nhận xe và cũng không có chương trình ưu đãi giảm giá như đời cũ.

Honda CR-V: Giảm 150 triệu đồng

Honda CR-V giảm đến 150 triệu đồng. Ảnh KP.

Trong số các mẫu xe của thương hiệu Nhật Bản, Honda CR-V đang nhận được chương trình ưu đãi sâu nhất trong tháng 9/2022. Theo tìm hiểu, các đại lý chính hãng đang dành ưu đãi 150 triệu đồng cho khách hàng mua xe Honda CR-V. Trong đó, người dùng sẽ nhận ưu đãi 90 triệu đồng tiền mặt và 60 triệu đồng trị giá phụ kiện.

Được biết, đây là chương trình khuyến mại sâu của Honda CR-V nhằm cạnh tranh với Hyundai Tucson, Mazda CX-5. Đồng thời, theo một số đại lý tiết lộ, Honda CR-V đang được xả kho để chuẩn bị đón thế hệ mới nên mức ưu đãi sâu.