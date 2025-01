Lời khai ban đầu của nữ nghi phạm bắt cóc bé gái mầm non ở Hải Phòng

Sáng 15/1, ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.Hải Phòng cùng đoàn công tác tặng quà cảm ơn Công an TP.Thuỷ Nguyên (TP.Hải Phòng) đã tìm được cháu bé thất lạc.

Kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Thuỷ Nguyên, Sở GD&ĐT TP.Hải Phòng cùng lãnh đạo UBND TP.Thuỷ Nguyên đã đến tặng quà Công an TP.Thuỷ Nguyên vì đã nhanh chóng tìm ra cháu bé Nguyễn Trà M., sinh ngày 31/3/2021 (học sinh lớp 3A2), Trường Mầm non Thiên Hương (phường Thiên Hương, TP.Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng) bị người lạ dẫn ra khỏi trường.

Đối tượng Đông Thị Huyền Thu tại cơ quan công an. Ảnh: CAH

Tại đây, đại diện Cơ quan CSĐT, Công an TP.Thuỷ Nguyên thông tin vụ việc.

Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 13/1, Công an TP nhận được báo cáo từ Công an phường Thiên Hương về việc cháu Nguyễn Trà M. bị người lạ dẫn đi khỏi trường.

Bước đầu xác minh cháu được dẫn lên xe taxi đi về hướng đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng).

Ngay trong đêm, các lực lượng công an tập trung tham gia phá án và phối hợp các đơn vị liên quan, truy tìm nạn nhân. 16 giờ ngày 14/1, với sự kết hợp tích cực của Công an quận Lê Chân và Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ được nghi phạm và tìm được cháu bé.

Bước đầu làm việc, lực lượng chức năng xác định, đối tượng thích trẻ em, muốn chiếm đoạt và sẽ tính thuê địa điểm để ở, nuôi cháu. Đối tượng chưa đủ 18 tuổi và đang bị tạm giữ tại Công an TP.Thuỷ Nguyên.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 14/1, người dân cùng Công an TP.Thủy Nguyên và Công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ được đối tượng Đông Thị Huyền Thu (sinh năm 2007, trú tại phường Hoàng Lâm, TP.Thủy Nguyên) đang đi cùng cháu N.T.M ở địa bàn quận Ngô Quyền (Hải Phòng).