Nhiều vụ việc đối tượng lạ chiếm đoạt tài sản và nghi bắt cóc học sinh ở Hải Phòng: Cảnh báo an ninh trường học

Đối tượng lạ vào tận trường học để chiếm đoạt tài sản và nghi bắt cóc trẻ

Trong tháng 11 và 12/2024 nhiều phụ huynh của 5 trường tiểu học trên địa bàn huyện Kiến Thụy, Hải Phòng hoang mang khi con em của họ bị đối tượng lạ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Phòng GDĐT huyện Kiến Thụy, Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1991 trú tại thôn Xuân La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy) đã chiếm đoạt tài sản là khuyên tai bằng vàng của các em học sinh ở 5 trường tiểu học là Trường Tiểu học Thị Trấn Núi Đối, Trường Tiểu học Hữu Bằng, Trường Tiểu học Minh Tân, Trường TH-THCS Thuỵ Hương, Trường Tiểu học Kiến Quốc.

Nguyễn Thị Hòa khai đã thực hiện 9 lần chiếm đoạt tài sản tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Kiến Thụy và quận Dương kinh. Ảnh CAHP.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Thụy, sau khi cơ quan Công an huyện Kiến Thụy vào cuộc điều tra, ngày 3/12, Công an huyện Kiến Thụy tiếp nhận đơn đầu thú của Nguyễn Thị Hòa về việc vào sáng 2/12/2024, Hòa điều khiển xe mô tô Vison màu trắng đi đến Trường Tiểu học Kiến Quốc với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các học sinh nữ đang học tại trường.

Khi đến nơi, Hòa nói chuyện với các học sinh, tự nhận là cô giáo mới đến, hôm nay có đoàn kiểm tra đề nghị các học sinh ăn mặc gọn gàng, đi dép quai hậu, không được đeo khuyên tai và yêu cầu các học sinh tháo khuyên tai (bằng vàng), bạn nào không tháo được thì để Hòa tháo giúp.

Đối tượng khai đã thực hiện hành vi tương tự 9 lần tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Kiến Thụy và quận Dương kinh.

Vào 7h30 ngày 24/12/2024, Công an xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo của Trường Tiểu học Tân Liên về việc nhà trường phát hiện một phụ nữ lạ mặt có hành vi trộm cắp tài sản của học sinh trong sân trường. Ngay sau đó, Công an xã Tân Liên có mặt tại hiện trường và xác định đối tượng trên là Hoàng Thị Múi, sinh 1975, nơi thường trú và nơi ở hiện nay tại phường Cộng Hoà, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, có hành vi trộm cắp tài sản nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Đối tượng Hoàng Thị Múi tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP.

Tại cơ quan công an, đối tượng Múi khai nhận, khoảng 4h ngày 24/12/2024, đối tượng này đã đi xe máy từ nhà đến địa bàn xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng. Tiếp đó, đối tượng lẻn vào Trường Tiểu học Tân Liên. Lúc này, trong sân trường có rất nhiều học sinh thuộc các lớp 3, 4, 5. Đối tượng tiếp cận với 9 cháu học sinh, đồng thời có hỏi các cháu về việc sắp được nghỉ Tết chưa... Nhân lúc các cháu không để ý, đối tượng đưa tay lên vuốt tóc các cháu rồi tháo dây chuyền trên cổ. Đối tượng đã tháo 9 dây chuyền màu bạc đút vào túi áo thì bị giáo viên nhà trường phát hiện.

Nghiêm trọng hơn vào hồi 16h30 ngày 13/1, Công an TP.Thủy Nguyên, Hải Phòng nhận được đơn trình báo của gia đình cháu N.T.M, học sinh Trường Mầm non phường Thiên Hương, thành phố Thủy Nguyên bị 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) vào tận trường đưa đi bằng xe taxi, chưa rõ tung tích. Rất may sau đó Công an TP.Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) đã tìm được cháu bé an toàn và khỏe mạnh trên đường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Như vậy trong thời gian ngắn, Hải Phòng xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trường học, đối tượng lạ xâm nhập vào tận trường học để thực hiện hành vi xấu với trẻ. Trong khi đó nhà trường và cô giáo có dấu hiệu chủ quan trong việc quản lý, để các đối tượng lạ xâm nhập vào trường học gây hậu quả khó lường.

Yêu cầu người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của học sinh trong trường học

Ngay sau sự việc trẻ 3 tuổi ở Trường Mầm non Thiên Hương, TP.Thủy Nguyên bị người lạ vào lớp học dẫn đi, Sở GDĐT TP.Hải Phòng đã có chỉ đạo, yêu cầu siết chặt an ninh, an toàn ở tất cả trường học.

Đối tượng Đ.T.H.T tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHP.

Theo Sở GDĐT TP.Hải Phòng, thời gian gần đây, tại khu vực các cổng trường có hiện tượng người lạ tiếp cận học sinh với các hành vi cho quà, thay mặt người nhà đến đón; lôi kéo, dụ dỗ học sinh tham gia vào các hoạt động không được sự cho phép của chính quyền, nhà trường và phụ huynh học sinh, ảnh hưởng đến an toàn của học sinh, an ninh, trật tự trường học và gây bức xúc trong xã hội.

Nhằm bảo đảm an toàn trong các cơ sở giáo dục, Sở GDĐT yêu cầu các trường học phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các chỉ đạo về đảm bảo an ninh trường học, trong đó có việc nhà trường phải bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, cập nhật các hình thức và phương thức lừa đảo mới phát sinh cho học sinh và phụ huynh học sinh; xây dựng nhiều giải pháp giáo dục, hỗ trợ học sinh nhận biết và phòng tránh các hành vi lừa đảo; tăng cường kỹ năng đề phòng người lạ và tự bảo vệ khi gặp nguy hiểm cho học sinh.

Đã tìm được cháu bé nghi bắt cóc ở Trường Mầm non Thiên Hương trên đường Lương Khánh Thiện. Ảnh CA.

Sở GDĐT Hải Phòng yêu cầu các nhà trường tuyên truyền để cha mẹ học sinh thấy rõ trách nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ con em mình.

Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm tuyên truyền phụ huynh học sinh cảnh giác trước các thủ đoạn tinh vi như: giả danh cơ quan pháp luật, người nhà, Ban giám hiệu, giáo viên gọi điện thoại báo tin sai sự thật, lừa đảo…

Các trường học cũng cần thắt chặt, kiểm soát và giám sát khi khách đến đơn vị liên hệ công tác, bảo đảm không để người lạ xuất hiện trong cơ quan đơn vị; thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường.

Sở GDĐT TP.Hải Phòng cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước pháp luật, các cấp quản lý, gia đình học sinh về sự an toàn của học sinh trong các trường học.