Lời khai thản nhiên của tên cướp tiệm vàng Sông Giang, đâm người truy đuổi

Cơ quan công an lấy lời khai của Nguyễn Khắc Hải - kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang.

Ngày 28/6, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Hải (SN 1992, trú tại quận Nam Từ Liêm) - đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng ở phường Mễ Trì ngày 26/6. Bước đầu, tại cơ quan công an, Hải đã khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, lời khai ban đầu của đối tượng Hải, vào tối 26/6, Hải đi uống bia cùng bạn bè rồi đi bộ về nhà. Do ham mê chơi cá độ bóng đá, cờ bạc nên Hải nợ rất nhiều tiền. Bị thúc giục nhiều lần lại không có tiền trả nên trên đường về nhà, đối tượng nảy sinh việc cướp tài sản tại tiệm vàng ở phố Mễ Trì Thượng.

Cơ quan CSĐT tiến hành dựng lại hiện trường vụ cướp tiệm vàng Sông Giang.

Theo đó, Hải đã chuẩn bị sẵn một con dao bầu giấu trong người, rồi đi vào tiệm vàng Sông Giang hỏi mua vàng. Lúc này, chị G. là chủ tiệm vàng đang bán hàng, đối tượng hỏi mua một số trang sức vàng như kiềng, nhẫn, dây chuyền.

Sau nhiều lần xem hàng nhưng tỏ thái độ chưa ưng ý, đối tượng vẫn cầm hai chiếc nhẫn và 1 chiếc dây chuyền vàng ở tay, nhưng lại yêu cầu chủ cửa hàng cho xem tiếp một số mẫu khác. Thấy nghi ngờ, nên chị G. đã yêu cầu Hải trả trang sức, thanh toán rồi mới nhận hàng. Lúc này đối tượng đã bỏ chạy, chị G. truy hô cướp.

Do là người địa bàn nên Hải nắm rõ các đường đi lối lại ở khu vực này, đối tượng bỏ chạy vào ngõ thì bị người dân truy đuổi, chặn bắt. Tuy nhiên, đối tượng manh động đã dùng dao bầu đâm trọng thương một nam thanh niên và bỏ trốn.

Trên đường trốn chạy, Hải cởi bỏ chiếc áo trắng bên ngoài để không bị nhận diện. Đối tượng di chuyển đến một nhà nghỉ ở quận Tây Hồ để ẩn nấp. Sáng 27/6, Hải mang vàng đi bán. Để không bị phát hiện, đối tượng đã bán vàng ở 2 cửa hàng trên phố Nguyễn Văn Cừ và Ngọc Lâm (quận Long Biên) được 50 triệu đồng. Số tiền này đối tượng khai đã dùng để tiếp tục nướng vào trò đỏ đen cá độ bóng đá.

Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc.