Lợi nhuận ròng năm 2024 của Dabaco có thể vượt 500 tỷ đồng, tăng gấp 21 lần so với năm ngoái

Giá lợn duy trì trên mức nền cao, động lực tăng trưởng chính cho Dabaco

Giá lợn hơi cuối tuần này, đến ngày 29/06/2024, có sự điều chỉnh vài nơi. Miền Bắc - Trung giữ nguyên giá bán, cụ thể tại miền Bắc dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg; miền Trung thu mua tầm giá 63.500 đồng/kg.



Khu vực miền Nam biến động nhẹ, giảm 1 giá tại các tỉnh: Bình Thuận, Vũng Tàu và Bến Tre, giao dịch trong khoảng 65.000 - 67.000 đồng/kg. Mức trung bình vùng giảm về 66.300 đồng/kg.

Giá lợn hơi vài ngày qua có biến động nhẹ, song theo đánh giá vẫn đang ở mức cao. Nguyên nhân khiến giá lợn cao nhiều tháng trở lại đây do nguồn cung giảm mạnh vì thời gian trước, giá lợn hơi thấp, khiến người nuôi giảm đầu tư tái đàn.

Hiện giá lợn hơi ở mức cao cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây, trong khi giá thức ăn chăn nuôi giảm, giúp người chăn nuôi lãi lớn.

Cụ thể, giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi quý I/2024 giảm 12-20% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thức ăn chăn nuôi được điều chỉnh giảm theo đó từ 300-400 đồng/kg, giúp người nuôi giảm bớt gánh nặng.

Với mức giá lợn hơi và chi phí chăn nuôi hiện tại, các chuyên gia nhận định, người chăn nuôi có thể đạt lợi nhuận khoảng 800.000 - 1.000.000 đồng/con lợn khi xuất chuồng.

Việc các hộ chăn nuôi e dè tái đàn cùng nhập khẩu thịt giảm và kiểm soát nhập lậu tốt khiến giá lợn neo ở mức cao sẽ là động lực tăng trưởng chính cho Dabaco (DBC) trong năm nay.

Theo ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, giá lợn hơi tăng phù hợp với quy luật thị trường. Bởi sau một thời gian dài giá lợn hơi giảm sâu xuống khoảng 46.000-50.000 đồng/kg khiến nhiều người chăn nuôi lâm vào cảnh khó khăn, không có lãi. Đến nay, giá lợn hơi lên 65.000-69.000 đồng/kg là mức hợp lý để người chăn nuôi có lãi. Tính đến cuối tháng 4, tổng đàn lợn cả nước khoảng hơn 28 triệu con, tăng khoảng 3,7% so với cùng kỳ năm 2023. Chăn nuôi lợn là lĩnh vực chủ lực, chiếm trên 60% tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng của các loại vật nuôi được sản xuất trong nước.

Như vậy, giá lợn hơi tăng là một trong những tín hiệu tích cực, tạo đà cho ngành chăn nuôi tiếp tục phục hồi, phát triển. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vừa diễn ra, ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco (mã chứng khoán: DBC) cho biết, giá thành sản xuất của tập đoàn hiện chỉ ở mức 48.000 -51.000 đồng/kg, giá bán xây dựng theo kế hoạch thận trọng, đặt ở mức 52.000-53.000 đồng/kg; trong khi trên thực tế, giá lợn hơi tại thị trường đã hồi phục tích cực, hiện cao nhất đã gần 70.000 đồng/kg.

Do đó, ông Nguyễn Như So tự tin cho biết lợi nhuận quý II/2024 có thể tăng đột biến, phấn đấu đạt khoảng 250 tỷ đồng. Con số này cao gấp gần 3,5 lần so với mức lợi nhuận quý I vừa qua. Ông Nguyễn Như So cũng cho biết, năng suất đàn lợn của Tập đoàn Dabaco hiện ở mức tốt nhất lịch sử hoạt động. Với lợi thế nguồn cung sẵn có và dồi dào, đây sẽ là động lực chính thúc đẩy lợi nhuận trong quý II này của Tập đoàn Dabaco.

Lãi ròng Dabaco (DBC) được dự báo tăng phi mã 1.973,1%

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), quý I/2024, Dabaco đã ghi nhận tổng doanh thu đạt tới 3.253 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ; trong đó, chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi động vật.

Quý I đánh dấu thời điểm phục hồi đầu tiên của giá lợn hơi trên thị trường trong bối cảnh nguồn cung nội địa thiếu hụt, giá thịt lợn hơi vẫn đang tiếp tục trên đà tăng. Nhờ vào tình hình kinh doanh khả quan của mảng chăn nuôi lợn, biên lợi nhuận gộp đạt 11% (trong khi quý I/2023 đạt âm 4%).

Tỷ trọng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên tổng doanh thu được tối ưu hiệu quả. Tổng kết, lợi nhuận ròng của Dabaco đã đạt 73 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 320 tỷ đồng trong quý I/2023.

MBS nhận thấy, giá lợn bắt đầu bước vào chu kỳ cao hiện nay tăng vào cuối năm sẽ là động lực tăng trưởng cho DBC trong năm 2024-2025. Giá lợn dự báo duy trì ở mức 65.000 đồng/kg và có khả năng đạt mức 75.000 đồng/kg cuối năm do nguồn cung nội địa thiếu hụt và nhu cầu tiêu dùng thường tăng lên vào cuối năm, lễ tết. Bên cạnh đó, giá lợn tăng cao sẽ kích thích tỷ lệ tái đàn từ các hộ chăn nuôi từ đó mảng kinh doanh lợn giống của Dabaco cũng sẽ có sự cải thiện.

Trong khi đó, mảng thức ăn chăn nuôi duy trì sự ổn định nhờ vào giá nguyên liệu đầu vào ổn định ở mức thấp cùng tỷ lệ tái đàn của hộ chăn nuôi gia tăng, giúp cho sản lượng thức ăn chăn nuôi tiêu thụ tăng khoảng 5% so với năm 2023.

MBS kỳ vọng lợi nhuận ròng năm 2024 của DBC đạt 518 tỷ đồng, tăng gấp 21 lần so với năm ngoái (doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của DBC trong năm 2024 sẽ đạt 12.579 tỷ và 518 tỷ đồng, tương ứng tăng 13,2% và 1.973,1% so với cùng kỳ). Lợi nhuận ròng năm 2025 có thể tiếp tục tăng 20,6% khi giá lợn hơi cùng giá đầu vào của mảng thức ăn chăn nuôi duy trì ổn định.

Trang trại chăn nuôi quy mô lớn (Dabaco Tuyên Quang) đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.



Được biết, trong chu kỳ lợn hơi tăng giá, DBC có được lợi thế về mô hình chăn nuôi chuyên nghiệp, khép kín, cùng với khả năng tái đàn sớm ngay từ quý I/2024 giúp DBC chủ động được nguồn cung ra ngoài thị trường. Dabaco còn sở hữu mô hình 3F (Feed – Farm – Food), vì thế giá nguyên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi đầu vào hạ nhiệt tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Năm 2023, mảng thức ăn chăn nuôi có lợi nhuận khoảng 300 tỷ đồng và đã bù đắp vào sự kinh doanh không khả quan của mảng chăn nuôi heo.

MBS cũng nhận thấy kỳ vọng đối với vaccine ASF của Dabaco là rất lớn. MSB đánh giá phát triển sản xuất và thương mại hóa vaccine là câu chuyện tiềm năng cho DBC trong trung và dài hạn. Tuy không mang lại doanh thu cao so với quy mô kinh doanh của DBC, nhưng lĩnh vực này có biên lợi nhuận tốt và sẽ mang lại lợi nhuận ổn định cho doanh nghiệp. Theo chia sẻ mới đây của ban lãnh đạo Tập đoàn Dabaco, nhà máy sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi với công suất 200 triệu liều/năm đang trong giai đoạn nghiệm thu và dự kiến quý III/2024 sẽ có kết quả cuộc khảo nghiệm vaccine.