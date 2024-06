Long An đồng loạt mở 3 cống thoát nước cho vùng thủ phủ thanh long bị ngập

Sáng 24/6, thông tin từ Sở NNPTNT tỉnh Long An, trước tình hình mưa lớn kéo dài, nước ngập nặng ở thủ phủ thanh long huyện Châu Thành, đơn vị quản lý trực thuộc Sở đã có mặt cùng UBND huyện Châu Thành, chính quyền xã vận hành mở đồng loạt 3 cống: Kỳ Sơn, Cầu Vàm và Bình Tâm để thoát nhanh nước ra sông Vàm Cỏ Tây để chống ngập úng.

Rất đông nhà vườn chứng kiến cơ quan chức năng mở cống thoát nước huyện Châu Thành sáng 24/6. Ảnh: Thiên Long

Tuy nhiên, đêm 23/6 trời lại đổ mưa, thủy triều lên cao nên tạm thời phải đóng. Đến lúc thủy triểu xuống thấp, cơ quan chuyên môn tiếp tục mở cống cho nước thoát ra sông. Do xả thời gian dài, hiện nước ứ đọng trong các con kênh, rạch và vườn thanh long đang rút dần.

Đến sáng nay, một số ấp vườn cây ngập nặng gần như đã cạn tới con mương dọc theo liếp trồng thanh long.

"Chậm nhất là chiều nay khu vực ngập sẽ rút hết nước", cán bộ thủy lợi tỉnh Long An cho biết.

Cống thoát nước được mở tại huyện Châu Thành. Clip: Thiên Long

Ông Nguyễn Văn Hồng (57 tuổi, ngụ xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành) cho biết, huyện và tỉnh đã phối hợp rất nhanh giải quyết ngập cục bộ do mưa tại hai xã Hiệp Thạnh, Vĩnh Công và một phần xã Phú Ngãi Trị.

"Nếu để tình trạng này kéo dài, thanh long đang cho trái và có nơi chuẩn bị thu hoạch sẽ thiệt hại nặng nề", ông Hồng nói.

Thanh long bị ngập nước kéo dài 2 ngày nguy cơ bị úng gốc. Ảnh: Thiên Long

Ông Hồng còn đề nghị: "Nếu 3 cống này giao UBND huyện Châu Thành quản lý mở, đóng thì có khi nhanh hơn phải xin ý kiến về tỉnh".

Như Dân Việt đưa tin, do mưa lớn kéo dài nhiều giờ, thủ phủ thanh long của tỉnh Long An đã bị ngập trắng xóa. Vùng trồng thanh long bị ngập hơn 150ha do không thể thoát nước nhanh.

Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và thủy lợi Long An Võ Kim Thuần cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh tình trạng ngập úng thanh long của người dân, ông đã đề nghị đơn vị quản lý trực tiếp kiểm tra, sau đó mở cống xả nước khi thủy triều ở sông đang xuống.