Long An: Mua 600 thùng bia không rõ xuất xứ bán lại kiếm lời, 3 cá nhân bị phạt hơn 100 triệu đồng

Ba cá nhân bị phạt hành chính hơn 100 triệu đồng do có hành vi mua 600 thùng bia không rõ xuất xứ để bán lại. Ảnh: CACC

Chiều 31/3, chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân gồm Trần Chánh Tâm (42 tuổi, ngụ xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng), Nguyễn Trường Sơn (36 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa) và Lê Trọng Nhân (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng) tổng cộng 105.000.000 đồng (mỗi trường hợp bị phạt 35.000.000 đồng), đồng thời tịch thu hàng hóa sung công quỹ Nhà nước.

Trước đó, khoảng 17h20 ngày 5/3, lực lượng công an huyện Vĩnh Hưng làm nhiệm vụ tuần tra phòng, chống tội phạm tuyến đường tỉnh lộ 831C ra khu vực tiếp giáp biên giới Capuchia. Đến địa phận thuộc ấp 1, xã Vĩnh Bình, công an phát hiện ô tô tải do tài xế Sơn cầm lái có biểu hiện nghi vấn, lực lượng ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Khi mở thùng xe lực lượng công an phát hiện bên trong là 600 thùng bia không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo lời khai 3 cá nhân, thông qua người quen biết có bán bia giá rẻ, Tâm cùng Sơn và Nhân hùn tiền mua 600 thùng bia bán lại kiếm lời.

Sơn điều khiển ô tô chở Nhân, Tâm đến địa điểm tập kết gần biên giới để giao nhận. Hàng hóa lên xe, Sơn chạy quay trở về theo hướng thị trấn Vĩnh Hưng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.