Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Ảnh: Thiên Long

Thông tin ban đầu, khoảng 15h20 ngày 24/7, nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 94E1.471.81 lưu thông theo hướng miền Tây về TP.HCM. Khi vừa qua ngã tư Bình Nhựt đoạn km 1932 quốc lộ 1 thuộc ấp 3, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức, người này đi với tốc độ rất nhanh.

Do chạy sát dải phân cách giữa hai làn đường, khi gần chân cầu Bến Lức, phương tiện đâm trực diện vào dải chắn cạnh cầu. Chiếc xe máy cày một đoạn trên mặt lộ gần 10 m, thanh niên bay khỏi dải phân cách cứng, rơi xuống hành lang bên trong, gãy cổ, tử vong ngay tại chỗ.

Anh Trần Văn Hồ (47 tuổi, ngụ xã Nhựt Chánh) chạy xe ôm ở gần đó cho biết, khi tín hiệu đèn vừa chuyển sang xanh thì thanh niên này tăng tốc phóng đi với tốc độ cao, chạy chỉ được 200m thì xảy ra tai nạn.

Cơ quan chức năng huyện Bến Lức đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Lãnh đạo Công an huyện Bến Lức cho biết, trong ngày hôm nay, tại địa bàn Long An đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người thuộc địa bàn huyện Thạnh Hóa, Thủ Thừa và quốc lộ N2 (Long An).