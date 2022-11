Long An: Nguyên Trưởng Công an xã tử vong tại nhà riêng nghi đột quỵ

Ông T.Đ.K (46 tuổi, ngụ ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), nguyên Trưởng Công an xã An Ninh Tây (Đức Hòa) tử vong tại nhà riêng chiều 9/11, nghi do đột quỵ.

