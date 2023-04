Long An: Thực hiện lời thách bơi qua sông giữa đêm khuya, thanh niên chết đuối

Trưa 19/4, Công an TP. Tân An, tỉnh Long An cho biết, lực lượng cứu hộ và cứu nạn Công an tỉnh cùng người dân tim vớt được thi thể thanh niên tên N.B.D (36 tuổi, ngụ quận An Dương, TP. Hải Phòng, tạm trú phường 4, TP. Tân An) bị đuối nước giữa đêm khuya.

Anh N.B.D (36 tuổi, quê Hải Phòng) nhậu cùng nhóm bạn thách bơi qua sông Bảo Định TP. Tân An, tỉnh Long An bị đuối nước. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 23 giờ ngày 18/4, anh N.B.D, đang ngồi nhậu chung nhóm bạn tại quán ăn uống S.V trên đường Nguyễn Cửu Vân, phường 4, TP. Tân An. Bàn nhậu bố trí dọc con sông Bảo Định nên thoáng mát và nhìn sang bên kia bờ rất rộng.

Lúc này một người trong nhóm hỏi anh D có dám bơi qua sang bên kia bờ sông Bảo Định hay không, thay vì từ chối anh liền gật đầu và cởi áo bước ra thềm nhảy xuống dòng nước bơi đi.

Nhiều người dân hiếu kỳ xem tìm kiếm, vớt xác nạn nhân N.B.D (36 tuổi, quê Hải Phòng) đuối nước

Theo nhiều người kể lại, cách bờ khoảng 5m, anh D đuối sức, chìm dần. Nhóm bạn hoảng hốt truy hô và tìm kiếm nhưng đành bất lực.

Đến 10 giờ sáng nay, nhiều người dùng xuồng, lưới đánh cá để tiếp tục tìm kiếm, phát hiện thi thể anh D tại địa phận phường 3, TP. Tân An.