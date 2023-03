Long An: Từ Cần Thơ lên tận Long An đi trộm... trâu Long An: Từ Cần Thơ lên tận Long An đi trộm... trâu

Đối tượng Nguyễn Thiên Thủy (39 tuổi, ngụ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) lên tận huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trộm trâu thì bị bắt.

Bình luận 0