Long An: Vì sao dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 70 trạm y tế cấp xã chậm triển khai?

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Long An, dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã thuộc Long An đã được UBND tỉnh đồng ý tại Quyết định số 12178/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 với tổng mức đầu tư 162 tỷ đồng, gồm nguồn ngân sách Trung ương 147 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng.

Chủ trương đã phê duyệt lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư, đang triển khai công tác đấu thầu.

Tuy nhiên, hiện tại dự án đầu tư này còn chậm, do Trung ương chưa giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021- 2025, chính vì lý do đó tỉnh Long An chưa đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2023.

Trạm y tế phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An nằm ở khu vực trung tâm khá khang trang phục vụ khám và điều trị bệnh. Ảnh: Thiên Long

Cũng theo Sở KH&ĐT Long An, hiện nay Bộ KH& ĐT đang tổng hợp tham mưu Thủ tướng Chính phủ để giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án còn lại, trong đó có dự án của tỉnh Long An. Khi nào Trung ương giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025, cơ quan chủ quản của tỉnh là Sở KH&ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn năm 2023.

Đối với dự án mua sắm trang thiết bị cho trung tâm y tế tuyến huyện, mức đầu tư theo chủ trương được duyệt là 26 tỷ đồng (vốn ngân sách trung ương 24 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 2 tỷ đồng). Về tiến độ thực hiện mua sắm trang thiết bị, ngày 24/3, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, song vẫn còn chờ vốn.

Cụ thể, dự án chưa được Trung ương giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021- 2025 nên chưa đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2023 cho 2 dự án mua sắm trang thiết bị cho trung tâm y tế tuyến huyện và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Long An.

Nhằm chủ động giải ngân hết số vốn sẽ được giao trong năm 2023, Sở KH&ĐT tỉnh đề nghị Sở Y tế và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình dân dụng và công nghiệp tập trung triển khai thực hiện dự án để khi được phân bổ vốn sẽ giải ngân ngay.