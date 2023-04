Với nỗ lực góp phần đẩy lùi bệnh dại để bảo vệ người dân, Công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, thực hiện chương trình "tiêm phòng dại vì cộng đồng", tiêm phòng miễn phí cho chó và mèo được nuôi trong dân.

Tính riêng từ ngày 15 - 21/4/2023, dự kiến hơn 7.000 con chó và mèo tại các xã, thị trấn thuộc huyện Đức Huệ sẽ được tiêm phòng. Theo số liệu từ địa phương, cộng dồn từ năm 2021 trở lại đây, hơn 12.400 con chó và mèo đã và đang được tiêm chủng.

Tiêm ngừa vaccine phòng bệnh dại cho chó nuôi của người trên địa huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, vào ngày 15/4/2023. Ảnh: Đông Anh

Bà Đinh Thị Phương Khanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An - cho biết: "Chương trình "tiêm phòng dại vì cộng đồng" tại huyện Đức Huệ đã đem lại kết quả tích cực, giúp hạn chế tình trạng chó, mèo bị bệnh dại cắn người gây tử vong, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người".

Bà Khanh cho biết thêm, trong các tháng đầu năm 2023 vừa qua, cả nước đã có 23 trường hợp tử vong vì bệnh dại và 70 ca bệnh dại trên động vật; cơ quan chức năng đã tiêu hủy 100 con chó, mèo… Riêng ở tỉnh Long An, mỗi tuần có trên 1.000 người đi tiêm phòng vaccine bệnh dại.

Thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại, giai đoạn từ năm 2022-2030, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An quyết tâm cùng các huyện, thị, thành phố trong tỉnh giảm thiểu tối đa số ca tử vong ở người vì bệnh dại.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Long An sẽ triển khai công tác tiêm phòng trong năm 2023 đạt 90.000 liều vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo toàn tỉnh (đạt 85% kế hoạch và hơn 70% tổng đàn chó, mèo).

Nhiều hộ dân ở huyện Đức Huệ đã tự giác mang chó nuôi đi tiêm ngừa vaccine bệnh dại. Ảnh: Đông Anh

Tại địa bàn huyện Đức Huệ - địa phương nóng nhất tỉnh về bệnh dại; tính đến năm 2023, hơn 19.300 liều vaccine dại đã được phân bổ về huyện Đức Huệ và tổ chức cho 160 lượt sinh viên về đây hỗ trợ địa phương tiêm phòng. Cụ thể: Năm 2021 tiêm phòng đạt 78% tổng đàn; năm 2022 đạt 82% tổng đàn và dự kiến năm 2023 số chó, mèo được tiêm chủng sẽ là 7.000 con, đạt 95% tổng đàn.

"Đây là lần đầu tiên, một huyện biên giới trên địa bàn tỉnh thực hiện tiêm phòng bệnh dại đạt trên 80% tổng đàn và thực hiện các hoạt động tuyên truyền về bệnh dại hết sức lan tỏa và hiệu quả. Người dân nhận thức đầy đủ về bệnh dại, nên tích cực đưa chó, mèo đến tiêm phòng với số lượng rất lớn" - bà Khanh nói.

Tiến sĩ Torsten Hardge - Giám đốc Công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam cũng trực tiếp tham gia tiêm ngừa vaccine cho chó nuôi của người dân. Ảnh: Đông Anh

Từ ngày 15 - 21/4/2023, hơn 60 sinh viên khoa thú y - Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - sẽ về huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, trực tiếp hỗ trợ tiêm phòng vaccine bệnh dại cho chó, mèo nuôi trong dân. Ảnh: Đông Anh

Tiến sĩ Torsten Hardge - Giám đốc Công ty thuốc thú y Boehringer Ingelheim Việt Nam - chia sẻ: "Các chiến dịch tiêm phòng tại huyện Đức Huệ đã chứng tỏ rằng, nếu động vật khỏe mạnh thì con người cũng khỏe mạnh hơn. Trong 2 năm thực hiện chiến dịch, tỷ lệ chó và mèo được tiêm phòng ở huyện Đức Huệ đều ở mức cao.

Tỷ lệ này đã vượt xa tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu 70% do WHO khuyến nghị ở các khu vực có nguy cơ, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong phòng ngừa các trường hợp tử vong ở người do bệnh dại".

Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới ghi nhận khoảng 59.000 người tử vong vì căn bệnh này. Tại Việt Nam, mặc dù đã đạt được một số tiến bộ trong 10 năm qua, nhưng vẫn tiếp tục ghi nhận từ 70 đến 100 trường hợp tử vong do bệnh dại mỗi năm. Riêng năm 2022, cả nước ghi nhận gần 60 trường hợp.