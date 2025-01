Lòng đường quận Lê Chân (Hải Phòng) biến thành chỗ gửi xe: Chủ tịch quận chỉ đạo dẹp ngay điểm trông xe trái phép

Liên quan đến thông tin lòng đường và vỉa hè đường Nhà Thương (trước cổng bệnh viện Việt Tiệp) thuộc phường An Biên (quận Lê Chân) biến thành chỗ gửi xe có thu tiền gây mất trật tự an toàn giao thông mà Báo Dân Việt phản ánh, ngay sau đó, ông Nguyễn Hoàng Linh - Chủ tịch UBND quận Lê Chân đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị quận và UBND phường An Biên khẩn trương xử lý ngay điểm gửi xe trái phép trên đường Nhà Thương.

Các lực lượng chức năng ra quân dẹp bỏ điểm gửi xe trái phép trên đường Nhà Thương. Ảnh NĐ

Sáng ngày 14/1, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Đức Toàn- Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận Lê Chân cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo quận và thông tin từ báo Dân Việt, phòng Quản lý đô thị đã kết hợp với Công an quận Lê Chân và UBND phường An Biên ra quân dẹp điểm gửi xe trái phép trên đường Nhà Thương.

"Trong sáng ngày 14/1 điểm gửi xe trái phép trên đường Nhà Thương đã được xử lý dẹp bỏ, không còn tình trạng gửi xe trái phép dưới lòng đường và vỉa hè đường Nhà Thương" - ông Nguyễn Đức Toàn cho biết.

Lòng đường và vỉa hè đường Nhà Thương đã được thông thoáng, không còn tình trạng gửi xe trái phép. Ảnh NĐ.

Theo quan sát của PV Dân Việt, hiện nay lòng đường và vỉa hè đường Nhà Thương đã được thông thoáng, không còn tình trạng gửi xe trái phép.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, nhiều người dân phản ánh về việc điểm gửi xe máy dưới lòng đường và vỉa hè đường Nhà Thương thuộc phường An Biên, quận Lê Chân tồn tại nhiều năm gây cản trở giao thông và mất trật tự an toàn giao thông khu vực bệnh viện.