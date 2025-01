Nam Định: Bị cáo hưởng án treo sau khi gây tai nạn chết người, gia đình nạn nhân kháng cáo

Hành vi gây nguy hiểm cho xã hội

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 5/4/2024, bị cáo Đặng Đức Trọng điều khiển xe mô tô BKS 18F1- 452.79 đi từ tổ 3 Thị trấn Xuân Trường đến xóm 4 xã Xuân Hồng.

Khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, Trọng đi đến tỉnh lộ 489 thuộc địa phận phố Bùi Chu, xã Xuân Ngọc (huyện Xuân Trường) thời điểm này trời đang mưa. Lúc này, tại lòng đường phía trước xe Trọng có bà Nguyễn Thị Bình (SN 1949, trú tại phố Bùi Chu, xã Xuân Ngọc) ôm một bó cành hoa giấy đang đi bộ sang đường, hướng từ bên phải sang bên trái theo hướng đi của Trọng, bà Bình đã đi đến gần giữa đường.

Theo cơ quan chức năng, do không chú ý quan sát, không chấp hành quy tắc khi tham gia giao thông đường bộ, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn, nên phần đầu xe mô tô do Trọng điều khiển xô vào bà Bình, làm bà Bình và Trọng ngã ra đường, xe mô tô đổ rê về phía trước khoảng 20m. Vụ tai nạn làm bà Bình tử vong trên đường đi cấp cứu, Trọng bị thương được đưa vào điều trị tại Trung tâm y tế huyện Xuân Trường.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Trường khám nghiệm phương tiện gây tai nạn giao thông. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Ngày 10/09/2024, TAND huyện Xuân Trường (Nam Định) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với bị cáo Đặng Đức Trọng (SN 2004, trú tại xóm 4, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Nam Định).

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Trọng là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại tới trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bị cáo Trọng thiếu ý thức tuân thủ luật giao thông đường bộ nên gây ra tại nạn làm thiệt hại tính mạng của người khác nên cần phải xử lý bằng pháp luật hình sự mới có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung ngoài xã hội.

HĐXX nhận thấy tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo Trọng có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra biết ăn năn hối cải. Bị cáo Trọng đã tự nguyện nộp tiền bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại mặc dù gia đình bị hại không yêu cầu. Do vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Số tiền 20 triệu đồng bị cáo nộp bồi thường thiệt hại đang quản lý tại cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Trường, do gia đình bị hại không đồng ý nhận sẽ trả lại cho bị cáo.

Sau khi xem xét tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Đức Trọng 18 tháng tù treo.

Kháng cáo đề nghị xét xử phúc thẩm

Tuy nhiên, tại phiên tòa, ông Đặng Xuân Bằng (người đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Thị Bình) cho rằng, bị cáo Trọng khai không thành khẩn, va chạm giữa đường lại khai bên phải đường, đèn xe tự chế... nên ông Bằng không đồng ý quan điểm Viện kiểm sát huyện Xuân Trường đề nghị cho bị cáo hưởng án treo.

Cho rằng HĐXX chưa xem xét thấu đáo vụ việc, ông Đặng Xuân Bằng đã làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Nam Định đề nghị phúc thẩm bản án.

Ông Bằng cho rằng, việc TAND huyện Xuân Trường tuyên bị cáo Đặng Đức Trọng 18 tháng tù, cho hưởng án treo là chưa đủ sức răn đe, chưa phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi mà bị cáo gây ra.

Cụ thể, theo ông Bằng, từ khi xảy ra vụ việc, bị cáo Trọng chưa một lần xin lỗi gia đình, không thể hiện thái độ ăn năn, hối cải. Gia đình cũng không nhận bồi thường thiệt hại từ bị cáo. Do đó, ông Bằng đề nghị xem xét lại việc bị cáo Trọng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là không có căn cứ.

Dự kiến, ngày 16/01/2025, TAND tỉnh Nam Định sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với bị cáo Đặng Đức Trọng.