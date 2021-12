Lũ dâng nhanh, đường “biến” thành sông, nhiều khu dân cư ở Bình Định ngập sâu

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, địa phương này đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do mưa lũ. Cụ thể, bà Đinh Thị Đát (SN 1956, ở thôn 3 xã An Dũng, huyện An Lão) trong lúc đi làm rẫy qua vùng nước chảy xiết thì bị cuốn trôi, đến 15h ngày 29/11 đã tìm thấy thi thể. Ảnh: DT.