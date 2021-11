Mưa lớn trắng trời, nhiều nơi ở Bình Định ngập sâu trong nước, đã có 1 người chết

Khẩn cấp sơ tán dân vùng xung yếu

Ngày 29/11, ông Võ Duy Tín, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Hoài Ân (Bình Định) cho biết, có gần 1.000 ngôi nhà bị ngập nước chủ yếu là các xã: Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông, Ân Tín, Ân Mỹ. Mực nước ngập từ 0,2 – 0,5m, có nơi ngập sâu cả mét.

Hiện tại giao thông qua các xã này cũng đã bị chia cắt, nước đã tràn qua các cầu. Tuyến đường ĐT 629 lên huyện An Lão cũng bị chia cắt một số đoạn không đi được.

Nhiều nơi ở huyện Hoài Ân, Bình Định bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: DT.

Theo ông Tín, huyện cũng đã chỉ đạo các lực lượng, phương tiện để chốt chặn tại các điểm bị chia cắt, những đoạn nước tràn qua để ngăn không cho người dân qua lại. Đặc biệt cử lực lượng xung kích ra quân hướng dẫn người dân dọn nhà cửa, bảo vệ tài sản tránh bị ngập nước.

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân nhận định, đợt lũ này huyện Hoài Ân có nguy cơ bị ngập nặng do lượng nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn.

"Chúng tôi đã yêu cầu chính quyền các xã, các lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu, các vùng bị ngập sâu, triển khai các phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn", ông Khúc nói.

Có nơi ở huyện Hoài Ân nước vào nhà ngập sâu cả 1m. Ảnh: DT.

Theo ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện An Lão, đến nay vẫn chưa thể khắc phục đoạn sạt lở trên đường từ xã An Trung đi xã An Vinh do mưa lớn kéo dài.

Hồi giữa tháng 11/2021, một số điểm trên tuyến giao thông trên bị sạt lở hơn 8.000 m3 đất đá, gây ách tắc giao thông. Trong khi đó, mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao.

Hơn 19.000 học sinh không thể đến trường

Ông Nguyễn Ngọc Xuân - Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết, hiện các đường giao thông hầu hết qua các xã đều đã bị ngập nước. Đặc biệt, tỉnh lộ 640 qua trung tâm xã Phước Thắng ngập nặng.

Có khoảng 300 ngôi nhà ở xã Phước Thắng bị ngập, nước vào khoảng 0,2-0,4m.

Khẩn trương giúp dân buộc tài sản ở vùng trũng thấp nơi nước lũ đi qua. Ảnh: DT.

Huyện Tuy Phước đã chỉ đạo các địa phương, dọc theo các tuyến đê sông ở các xã lưu ý thường xuyên kiểm tra để cảnh báo lũ lớn bất ngờ, đảm bảo tính mạng cho người dân.

"Toàn bộ các tuyến đường ngập nước địa phương túc trực lực lượng 24/24 để hạn chế tình trạng đi lại vào ban đêm", ông Xuân cho hay.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, địa phương này đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do mưa lũ.

Cụ thể, bà Đinh Thị Đát (SN 1956, ở thôn 3 xã An Dũng, huyện An Lão) trong lúc đi làm rẫy qua vùng nước chảy xiết thì bị cuốn trôi, đến 15h ngày 29/11 đã tìm thấy thi thể.

Đường biến thành sông sau nhiều ngày mưa lớn. Ảnh: DT.

Ngoài ra, mưa lớn đã làm hơn 1.000 ngôi nhà của người dân bị ngập, tập trung ở các huyện Hoài Ân, An Lão, Tuy Phước và Phù Cát, nhiều ha hoa màu bị ngập, giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng…

Tại TP.Quy Nhơn, chính quyền đã di dời 2 hộ dân ở KV5 (phường Quang Trung) và 4 hộ ở KV5, KV9 (phường Nhơn Bình), huyện Phù Cát cũng tiến hành di dời 36 hộ dân khu vực núi Gành (xã Cát Minh) bị uy hiếp sạt lở đất do mưa lớn, đến nơi an toàn.

Nông dân đưa nông sản lên nơi cao ráo để tránh lũ. Ảnh: DT.

Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định cho biết, mưa lũ đã khiến hơn 19.000 học sinh chủ yếu ở các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ và thị xã Hoài Nhơn không thể đến trường.