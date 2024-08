Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một giám đốc công ty ở Điện Biên bị khởi tố

Trước đó, ngày 31/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên nhận đơn tố giác về tội phạm của bà Trần Thị Xuân, sinh năm 1961, trú tại bản Khá, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đơn tố giác Bùi Thái Hoàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại thời điểm này, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác, tuy nhiên không phát hiện Hoàng đang ở đâu, làm gì.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thái Hoàng, sinh năm 1976, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và đào tạo bảo hiểm Hoàng Phong. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp

Đến ngày 10/8, có thông tin Bùi Thái Hoàng xuất hiện tại thành phố Điện Biên Phủ, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức trinh sát địa bàn, khi Hoàng đang chuẩn bị di chuyển thì yêu cầu Hoàng về cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan Công an, Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi cung cấp các thông tin gian dối và lợi dụng danh nghĩa công ty để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng, cơ quan điều tra thu giữ một số tài liệu tuyên truyền, quảng cáo các dự án của Hoàng.



Tại Cơ quan công an, Hoàng khai đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 30 cá nhân trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, huyện Tuần Giáo và thành phố Điện Biên Phủ, với số tiền khoảng hơn 5 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Hoàng sử dụng để chơi "tiền ảo", chi tiêu cá nhân và dùng một phần để quay vòng, lấy của người sau trả cho người trước.

Đầu năm 2024, do bị thua lỗ dẫn đến không có khả năng quay vòng dòng tiền, để trốn tránh nghĩa vụ với các nhà đầu tư góp vốn trước đây, Hoàng chuyển đến sinh sống tại khu vực phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tại đây, Hoàng tiếp tục hoạt động kêu gọi đầu tư góp vốn nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Hoàng chỉ trở về Điện Biên khi có nhà đầu tư đồng ý góp vốn rồi đi ngay sau khi nhận được tiền.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và đào tạo bảo hiểm Hoàng Phong được thành lập năm 2021, có trụ sở chính tại tổ dân phố 9, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Giám đốc là Bùi Thái Hoàng, thường trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Năm 2022, Công ty Hoàng Phong đã chuyển trụ sở chính đến tổ dân phố 20, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Từ năm 2022, Hoàng đã gặp gỡ, tiếp xúc, tổ chức giảng bài, tư vấn với nhiều người dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (thành phần chính là người cao tuổi, cán bộ hưu trí, những người có tiền nhàn rỗi và mong muốn đầu tư sinh lời cao), đưa ra những thông tin không có thật về hoạt động đầu tư của Công ty Hoàng Phong để mời gọi các nhà đầu tư với chiêu bài đầu tư sẽ được phân chia lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn ngắn. Đặc biệt, các nhà đầu tư sau khi giới thiệu được người mới sẽ được Hoàng trích tiền hoa hồng môi giới theo tỷ lệ 6% trên tổng số tiền đầu tư của người được giới thiệu, hình thức kêu gọi đầu tư theo phương thức đa cấp.