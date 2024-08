Lừa đảo số tiền "khủng", 1 cô gái bị đề nghị truy tố Lừa đảo số tiền "khủng", 1 cô gái bị đề nghị truy tố

Ngày 15/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã kết luận điều tra chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1990) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.