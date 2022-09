Giả mạo “trai đẹp Hàn Quốc”, lừa tiền của 39 phụ nữ

Theo trang SCMP, người đàn ông tên He Gansheng đã tải trên mạng internet 2 bức ảnh của một anh chàng điển trai người Hàn Quốc, sau đó giả mạo là người thành đạt "dưới mác" bác sĩ hay luật sư để làm quen với các cô gái trẻ.

Bức ảnh "trai đẹp Hàn Quốc" He tải về từ Internet dùng để lừa gạt các cô gái

Sau khi đã kết thân và chiếm được lòng tin của nạn nhân, He dùng chiêu trò hỏi vay mượn tiền với nhiều lý do như vay mua nhà, trả thẻ tín dụng hoặc mua sắm.



Trong số các nạn nhân của He, người ít thì cho anh ta vay vài nghìn NDT, người nhiều cho vay cả hơn 100.000 NDT. Khi bị đòi tiền, He thường viện lý do để trì hoãn trả nợ và cuối cùng là chặn liên lạc trên mạng.



Theo bài báo, số tiền He lừa các cô gái lên tới 560.000 NDT (khoảng gần 80.000 USD). Trò lừa đảo của người đàn ông này chỉ bị phanh phui sau khi nạn nhân cuối cùng quyết định báo cảnh sát vào tháng 5/2020. Cô gái này vì trót tin "bạn trai trên mạng" nên đã cho anh ta vay hết cả số tiền dành dụm được.



Kết quả điều tra cho thấy He đã đưa các nạn nhân vào "bẫy" dưới những cái mác rất thu hút như: "bác sĩ ở Thượng Hải", "luật sư sống ở Thâm Quyến" hay "Nghiên cứu sinh tại Bắc Kinh".

Các nạn nhân của He đều chưa gặp anh ta ở ngoài đời và không ai tố cáo hành vi lừa đảo của He cho tới trước khi nạn nhân cuối cùng lên tiếng. Theo miêu tả, He thực chất chỉ cao tầm 1.60m, đã kết hôn và có 3 con. Hiện anh ta đang sống cùng vợ con tại tỉnh Hồ Bắc.