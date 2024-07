Binh sĩ Ukraine. Ảnh minh họa: IT

Hãng tin Pravda dẫn lời phàn nàn của một trong những chỉ huy trung đội (giấu tên) của Tiểu đoàn 206 về những nhiệm vụ "bất khả thi" mà họ được giao cho biết: "Chúng tôi khẳng định rằng không có sự hỗ trợ nào. Chúng tôi là bộ binh hạng nhẹ, thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ và vũ khí của chúng tôi chỉ có súng máy, súng cối. Nhưng chúng tôi được giao những nhiệm vụ mà có lẽ ngay cả Lữ đoàn Tấn công số 3, với những người lính trẻ và vũ khí tối tân hơn hẳn cũng không thể xử lý được. Ví dụ, chúng tôi được giao một nhiệm vụ chiến đấu là cử 10 người lính lẻn vào sau phòng tuyến của kẻ thù và phá vỡ nguồn cung cấp của họ".



Cũng theo người chỉ huy này, trung đội do ông lãnh đạo chỉ được bổ sung thêm 2 người lính trong suốt cả năm. Họ chỉ vừa được bổ sung vào một tuần trước. Một người 47 tuổi, người còn lại thì đã 56 tuổi và cả hai đều không khỏe mạnh. Nhưng thậm chí sau đó, cả 2 người lính bổ sung này cũng bị điều chuyển.

Chỉ trích việc Lữ đoàn Cơ giới 41 giao những nhiệm vụ quá sức cho Tiểu đoàn 206, người chỉ huy trung đội giấu tên tiếp tục nhấn mạnh: "Tiểu đoàn của chúng tôi luôn được kết nối với một lữ đoàn. Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ hoạt động như một "lực lượng bổ sung".Theo lẽ thường, Lữ đoàn sẽ xem xét số lượng người chúng tôi có và giao cho chúng tôi các nhiệm vụ phù hợp giống như những gì chúng tôi từng làm với Lữ đoàn 54 trên mặt trận Soledar".

Củng cố cáo buộc từ người chỉ huy giấu tên nói trên, Pravda dẫn tuyên bố được Roman Kulik, phó chỉ huy tiểu đoàn của Tiểu đoàn 206 công khai trên X (Twitter) cho biết: "Chúng tôi được giao những nhiệm vụ hoàn toàn điên rồ, đáng ra được thiết kế cho lính thủy đánh bộ hoặc ít nhất là các đơn vị tinh nhuệ với những người lính trẻ sung sức ở tuổi 20 được trang bị vũ khí đầy đủ".

Theo ông Kulik, trong khi đó, thực tế những người lính thuộc Tiểu đoàn 206 đã bị tàn phá về thể chất và tinh thần bởi nhiều năm chiến đấu liên tục đồng thời hoàn toàn thiếu phương tiện quân sự cũng như đạn dược có thể giúp họ đảm đương các nhiệm vụ chiến đấu phức tạp.

Chỉ huy trung đội giấu tên của Tiểu đoàn 206 tuyên bố với Ukrainska Pravda rằng, sự sụp đổ của phòng tuyến ở khu vực phía nam New York là do Tiểu đoàn 206 thiếu người và không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ Lữ đoàn 41. Tiểu đoàn 206 chịu trách nhiệm phòng thủ ở New York. Và trong những ngày gần đây, lực lượng Nga tiến từ Novoselivka đã chiếm được hơn 3km vào New York.

Pravda đã liên hệ với sĩ quan báo chí của Lữ đoàn 41 yêu cầu bình luận về những cáo buộc từ các chỉ huy Tiểu đoàn 206 nhưng không nhận được phản hồi.

Trước khi di chuyển đến mặt trận Toretsk trong 2,5 tháng qua, Tiểu đoàn 206 thuộc Lữ đoàn Độc lập 241 thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine làm nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực Chernobyl, và trước đó, tiểu đoàn này chịu trách nhiệm phòng thủ tại các làng Pobieda ở mặt trận Marinka và Rozdolivka.