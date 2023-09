Lúc nửa đêm, Bộ đội biên phòng Quảng Ninh bắt giữ 15.000 con gà giống không rõ nguồn gốc

Đồn Biên phòng Đảo Trần bắt giữ 15.000 con gà giống không rõ nguồn gốc lúc nửa đêm. Video: Đồn Biên phòng Đảo Trần

Cụ thể, thông tin từ Đồn Biên phòng Đảo Trần, hồi 22 giờ 30 phút, ngày 5/9, tại vùng biển đảo Trần (xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), đơn vị phát hiện 1 xuồng cao tốc vỏ composite, không biển kiểm soát, đang hành trình từ vùng biển Móng Cái hướng về vùng biển Cô Tô. Nhận thấy biểu hiện nghi vấn, đội tuần tra, kiểm soát ra tín hiệu dừng phương tiện lại để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 3 người: Đoàn Văn Bách (SN 1989, trú tại xóm Thành, xã Tiền An, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là người nhận và áp tải vận chuyển thuê; Đoàn Văn Huê (SN 1998, trú tại khu 2, phường Bình Ngọc, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là thuyền trưởng; Đỗ Văn Long (SN 1989, trú tại xóm Bầu, xã Liên Vị, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là thuyền viên.

Đồn Biên phòng Đảo Trần bắt giữ 15.000 con gà giống không rõ nguồn gốc lúc nửa đêm. Ảnh: Đồn Biên phòng Đảo Trần

Trên phương tiện có vận chuyển một số hàng hóa là 148 khay gà con loại 2 - 3 ngày tuổi, tổng khoảng 15.000 con và 40 khay trứng vịt lộn, tổng khoảng 4.400 quả. Số gà giống và trứng vịt lộn trên đều không rõ nguồn gốc.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Đảo Trần tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cùng ngày 5/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) bắt giữ, xử lý 4 tàu đánh cá đánh bắt sai vùng.

Cụ thể, vào lúc 2 giờ 10 phút ngày 5/9, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ vùng biển tại khu vực biển xã Vĩnh Trung, TP.Móng Cái, đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia đã phát hiện và bắt giữ 4 tàu gỗ đang khai thác thủy sản trái phép, đánh bắt sai vùng.

Các phương tiện vi phạm gồm: QN-0349TS do Vũ Văn Cảnh (SN 1972) điều khiển; QN-10005TS do Nguyễn Văn Bình (SN 1979) điều khiển; QN-00017TS do Vũ Văn Hiệu (SN 1993) điều khiển; QN-90560TS do Dương Văn Thường (SN 1991) điều khiển. Cả 4 người điều khiển phương tiện đều trú tại phường Phong Cốc, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.