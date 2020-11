Lùm xùm bữa ăn tại Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi: Phụ huynh yêu cầu Hiệu trưởng từ chức

Phụ huynh Trưởng Tiểu học Trần Thị Bưởi trong buổi đối thoại tối 3/11.

Liên quan đến vụ việc nhiều phụ huynh đang có con em theo học tại Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (quận 9, TP.HCM) tập trung để phản đối chất lượng bữa ăn bán trú tại trường. Anh Tuấn, có con học lớp 2 cho biết, đến thời điểm hiện tại, mong mỏi của toàn bộ phụ huynh học sinh là Hiệu trưởng nhà trường phải từ chức.



Sau buổi làm việc với báo chí sáng 3/11, tối 3/11, các phụ huynh Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi đã có buổi đối thoại riêng, với sự có mặt của đại diện Phòng GDĐT quận 9, UBND phường Phước Long B, Công ty CP thực phẩm NIDSAN và Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi.

Trong buổi đối thoại, các phụ huynh tỏ thái độ bức xúc trước sự việc bữa ăn không đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển thể chất, trí tuệ của trẻ. Đồng thời, mong mỏi của toàn bộ phụ huynh học sinh là Hiệu trưởng nhà trường phải từ chức. Và "cơ quan chức năng phải vào cuộc thanh tra toàn bộ nhà trường, không chỉ từ bữa ăn của các cháu, mà kể cả chuyện thu chi tài chính".

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo, phụ huynh học sinh lớp 4/3 cho biết: "Vụ phanh phui bữa ăn của các con chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Chúng tôi bức xúc đã nhiều năm nay, cả từ các vấn đề thu chi không minh bạch đến việc học sinh bị trù dập vì phụ huynh ý kiến nhiều quá. Chúng tôi đã nhiều lần họp với Hiệu trưởng, nhưng nhà trường không tiếp thu ý kiến. Chúng tôi không còn tin tưởng vào Hiệu trưởng, mong muốn được đối thoại với lãnh đạo Sở GDĐT thành phố".

Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi, quận 9.

Nhiều phụ huynh phản đối kết luận kiểm tra của Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố. Theo biên bản này, Ban Quản lý an toàn thực phẩm chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Thực đơn khẩu phần ăn của các em học sinh và chứng từ hóa đơn nguyên liệu hàng hóa nhập vào trường phù hợp.



Thời điểm các em học sinh ăn đúng với thực đơn của nhà trường đã duyệt và ghi chép đồng thời có lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Kết luận: Cơ sở cung cấp suất ăn có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Khẩu phần ăn của học sinh và hoá đơn nguyên liệu phù hợp, các bước ghi ghép thực phẩm và lưu mẫu hợp lệ...

Anh Khoa, một phụ huynh bức xúc cho biết: Buổi làm việc không có ý kiến của các phụ huynh; trong khi đó, buổi sáng cùng ngày, các phụ huynh đã có mặt và ghi lại bằng chứng là 4 củ cà rốt và cải thảo hư hỏng.

Đoàn kiểm tra không ghi nhận chi tiết này vào biên bản, cũng không cho các phụ huynh ký vào. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra cũng không tiến hành kiểm tra thực tế các phần ăn, thực phẩm và gia vị đang được sử dụng, cũng không tiến hành lấy mẫu đi kiểm tra, mà chỉ căn cứ vào những giấy tờ phía Công ty CP thực phẩm NIDSAN cung cấp đã đưa ra kết luận.

Đặc biệt, trong buổi đối thoại, anh Phan Văn Trang (một phụ huynh) cho biết: Những thực phẩm dùng để chế biến suất ăn cho các em học sinh tại trường Trần Thị Bưởi đều có nguồn gốc từ Trung Quốc và được tiêm hóa chất để chống thối rữa. Đồng thời, vị phụ huynh này đặt câu hỏi với đại diện Công ty CP thực phẩm NIDSAN về nguồn gốc thực phẩm từ đâu?

Trước câu hỏi của phụ huynh, đại diện Công ty CP thực phẩm NIDSAN cho biết: "Cà rốt, cải thảo bên công ty chúng tôi nhập từ Công ty Hùng Xuyên, là công ty có giấy tờ đầy đủ… Khi nhập hàng là nhập từ công ty đầu vào của mình, chứ không phải là mình đi chợ mua hay là nhập hàng trôi nổi. Nếu anh muốn truy suất nguồn gốc rõ ràng, mình có thể mời công ty nhập hàng cho mình lên đây… Nguồn gốc bên công ty chúng tôi không biết được, mà nhập từ nhà cung cấp…".

Cùng với yêu cầu Hiệu trưởng từ chức, các phụ huynh còn kiến nghị lắp camera khu vực nhà bếp để kiểm soát việc nhập hàng cũng như chế biến thức ăn cho học sinh, kiến nghị nhà trường cho phép phụ huynh được luân phiên vào giám sát bữa ăn của các con…

Trong buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng GDĐT quận 9 - nhận trách nhiệm về quản lý và gửi lời xin lỗi đến các phụ huynh. Đồng thời, lãnh đạo Phòng GDĐT quận 9 cũng cam kết sẽ thanh tra toàn diện các hoạt động của nhà trường, tạo dựng lại niềm tin cho phụ huynh.