Lương hưu giải quyết 3 nỗi lo lớn của tuổi già

Tích lũy lúc trẻ để sống khỏe khi già

Vào ngày mùng 6 mỗi tháng, ông Nguyễn Văn Thành (62 tuổi, ngụ tại khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đều được nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân. Ông Thành chia sẻ: “Lương hưu của tôi tuy không nhiều nhưng cũng đủ đảm bảo cuộc sống, không phải phụ thuộc vào con cháu. Đây là thành quả sau nhiều năm lao động, tham gia BHXH của bản thân”.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Bình (65 tuổi, ngụ tại khu phố Tân Trà, phường Tân Bình, TP.Đồng Xoài) tâm tình: “Khi về già, mỗi người thường có 3 nỗi lo lớn: Con cái, sức khỏe và tài chính. Lương hưu sẽ giúp cho mỗi người giảm nhẹ cả 3 vấn đề trên. Tôi vẫn luôn tự hào về việc mình có lương hưu, không trở thành gánh nặng của con cái lúc tuổi già.

Tôi vẫn dặn con cháu rằng phải luôn nhớ câu “Tích cốc phòng cơ”, làm gì thì làm cũng phải tham gia BHXH để sau này có khoảng tiền lương hưu mỗi tháng, được cấp thẻ BHYT để khám, chữa bệnh, lúc chết có nhà nước lo tiền mai táng”.

Cán bộ BHXH tỉnh Bình Phước tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh BHXH Bình Phước

Nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông, đến nay nhiều người lao động trong khu vực phi chức thức trên địa bàn tỉnh đã và đang có ý thức “Tích lũy lúc trẻ để sống khỏe lúc già” bằng việc tham gia BHXH tự nguyện.



Bà Nguyễn Thị Tám (ngụ tại phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài) cũng đang được các con đóng tiền BHXH tự nguyện để 60 tuổi mẹ sẽ có lương hưu.

“Gia đình tôi làm nghề nông, đời sống khó khăn, ăn bữa nay, lo bữa mai. Mấy năm rày nhờ các con đi làm ăn xa nên các con tính đến việc lo cho bố mẹ. Các cháu tính toán đóng cho bố mẹ 10 năm, sau đó đóng bù một lần cho 10 năm còn thiếu, thế là đến năm 60 tuổi tôi cũng có lương hưu như mọi người. Đây là món quà quý mà các con dành cho tôi", bà Tám tâm sự.

Đừng để mất cơ hội hưởng lương hưu

Theo BHXH tỉnh Bình Phước. hiện toàn tỉnh có gần 15.500 người đang hưởng lương hưu, chiếm gần 26% người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc BHXH tỉnh Bình Phước cho biết tính đến tháng 10, số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc là 152.535 người, đạt 90,6% kế hoạch. Ước tính đến 31/12 con số này là 163.926 người, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Cùng đó số người tham gia BHXH tự nguyện đến tháng 10/2022 là 9.987 người, đạt 46,7% kế hoạch, ước tính đến hết tháng 12 là 17.100 người, đạt 80% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

"Hiện độ bao phủ BHXH đến tháng 10 của Bình Phước đạt 33,19% lực lượng lao động, ước tính đến hết năm 2022 đạt 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó số người có hộ khẩu thường trú tại Bình Phước làm việc tại các địa phương khác khoảng 35.000 người", ông Tân cho biết.

Tuy nhiên, ông Tân cũng nhận định, số người tham gia BHXH tự nguyện còn chậm, chưa tương xứng tiềm năng, kỳ vọng và lộ trình một phần do việc tăng mức thu nhập theo chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng đã tác động rất lớn đến số người tham gia BHXH tự nguyện do mức đóng tăng gấp đôi so với năm 2021.

Cán bộ BHXH huyện Lộc Ninh, Bình Phước tuyên truyền chính sách cho người dân. Ảnh BHXH Bình Phước

Bên cạnh đó, địa bàn xa, dân cư sống phân tán không tập trung, người dân tộc thiểu số nhiều, tâm lý người dân còn ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chỉ tham gia BHYT khi có bệnh nên công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện gặp nhiều khó khăn.

Để đạt kế hoạch BHXH Việt Nam giao, trong 2 tháng còn lại của năm 2022, toàn ngành BHXH tỉnh Bình Phước phải phát triển thêm hơn 16.200 người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, hơn 4.000 người tham gia BHXH bắt buộc và gần 93.000 người tham gia BHYT.

Ông Tân chia sẻ, hiện BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo từng nhóm đối tượng tiềm năng.

Đồng thời phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu, các xã, phường, thị trấn để tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện (chú trọng đến nhóm đã tham gia nhưng chưa tham gia lại, cán bộ bán chuyên trách ở khu phố, thôn ấp, thân nhân cán bộ, đảng viên, người lao động....).