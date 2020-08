Lưu ý đặc biệt về kính chắn gió ô tô ngày nắng nóng

Hãy nhớ lưu ý dưới đây về kính chắn gió để không bị mất tiền oan.

Theo các chuyên gia về kính cường lực, việc thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến lớp keo bên trong các lớp kính chắn gió ôtô co giãn đột ngột và dễ dẫn đến nứt vỡ, đặc biệt là các tấm kính đã bị sứt do đá bắn hoặc do va chạm...

Trời nắng nóng sẽ gây hại cho oto của bạn.

Việc rửa kính ngay sau khi vừa đi ngoài trời nắng sẽ khiến cho nhiệt độ của kính bị thay đổi, lớp keo bị co giãn đột ngột dễ dẫn đến nứt vỡ, đặc biệt là các tấm kính đã bị sứt do đá bắn hoặc do va chạm...

Điều này không chỉ gây ra thiệt hại lãng phí một khoản tiền để thay mới kính chắn gió, mà thậm chí còn có thể gây nguy hiểm đối với người sử dụng, đặc biệt trong trường hợp có trẻ em.

Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến lớp keo bên trong các lớp kính chắn gió ôtô co giãn và dễ dẫn đến nứt vỡ kính

Kính chắn gió bị nứt vỡ, làm thế nào để khắc phục?

- Khi chẳng may kính xe bị nứt/vỡ, hãy cố gắng giữ sạch vết nứt/vỡ đó bằng việc dán một miếng decal để tránh bụi bẩn và nước chui vào. Điều này giúp việc xử lí vết nứt/vỡ, không để lại vết bên trong kính.

- Không tác động lực vào chỗ nứt/vỡ để tránh làm tăng kính thước vết nứt.

- Không đóng mạnh cửa hoặc cốp xe, tránh rung động làm tăng vết nứt (có thể hạ kính cửa xuống 1-2cm để tránh trường hợp dồn khí khoang lái tác động lên kính).

- Không chạm tay vào vết nứt vì mồ hôi, dầu nhờn có thể làm vết hàn không đạt hiệu quả cao.

- Tránh việc làm thay đổi nhiệt độ đột ngột tác động lên kính chắn gió; nắng trực tiếp, rửa xe khi kính vừa chịu nắng nóng (nhiệt độ bề mặt chưa giảm).