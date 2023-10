Lý do Israel thẳng thừng từ chối đề nghị này của TT Ukraine Zelensky giữa xung đột đẫm máu với Hamas

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh IT

Theo Ynetnews, ngày 16/10, Israel đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc thực hiện chuyến thăm tới Israel sau cuộc tấn công của Hamas.

Theo các nguồn tin quen thuộc với yêu cầu này, Israel đã thông báo với nhà lãnh đạo Ukraine rằng "đây không phải là thời điểm thích hợp" để tiếp đón ông. Tuy nhiên, ông Zelensky có thể sẽ đến thăm Israel sau.

Tổng thống Zelensky mong muốn bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel, nhưng do những hạn chế vì chiến tranh và lý do an ninh, ông không thể đến Israel trong một "chuyến đi độc lập". Nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến sẽ đưa Israel vào danh sách chuyến du lịch châu Âu trong tương lai.

Trước đó, Tổng thống Zelensky được cho là muốn thực hiện chuyến đi cùng với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đã đến Israel vào ngày 16/10 để đảm bảo với Tel Aviv về sự hỗ trợ của Washington trong cuộc xung đột Israel - Hamas đang diễn ra.

Ông Zelensky đã đưa ra những tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ đối với Israel sau vụ tấn công của Hamas hôm 7/10, nói rằng quốc gia Do Thái này có quyền tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công từ "những kẻ khủng bố", ám chỉ đến các hành động đáp trả từ Israel.

Cho đến nay, Israel đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine liên quan đến cuộc xung đột với Nga và cung cấp hỗ trợ nhân đạo, nhưng từ chối gửi viện trợ quân sự. Điều này được cho là tránh khiêu khích Nga, quốc gia có sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở Syria, nước láng giềng của Israel.

Trong một diễn biến liên quan, Ukraine cho biết nước này đang nỗ lực sơ tán gần 260 công dân của mình khỏi Gaza và đưa những người Ukraine khác rời khỏi Israel. Trước đó, ngày 14/10, Đại sứ quán Ukraine tại Israel thông báo trên mạng xã hội rằng hơn 200 công dân Ukraine, trong đó có 63 trẻ em, đã được sơ tán từ Tel Aviv đến Romania và một chuyến bay khác sẽ đưa 155 người đến Romania vào một ngày sau đó.