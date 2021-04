Lý giải tiềm năng đầu tư vượt trội "1 vốn 4 lời" của shophouse Hinode Royal Park

Sức hút khó cưỡng của phân khúc shophouse

Shophouse trong khu đô thị luôn là sản phẩm bất động sản "hút" nhà đầu tư.

Trong 3 năm trở lại đây, loại hình shophouse luôn là hạng mục đầu tư "hot" nhất trên thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh, vừa sinh hoạt tiện lợi và mang lại giá trị gia tăng bền vững. Loại hình bất động sản này thường được phát triển ở những khu vực có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, các khu dân cư đông đúc với nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ rất cao.

Lý giải sức hút của dòng sản phẩm này, đại diện bộ phận nghiên cứu và tư vấn phát triển của CBRE cho biết, văn hóa kinh doanh mặt tiền và tâm lý thích sở hữu đất đai của người Việt nên shophouse đang là sản phẩm được nhiều nhà đầu đặc biệt tư ưu ái.

Theo dự báo, trong năm 2021, xu hướng đầu tư shophouse tiếp tục tăng mạnh khi biên độ sinh lời không ngừng tăng bởi sự lệch pha của cán cân cung cầu tạo ra động lực phát triển.

Thống kê của CBRE cho thấy, mức lợi nhuận từ việc cho thuê shophouse đạt khoảng 12 đến 15%/năm, con số khá hấp dẫn so với gửi tiết kiệm và an toàn hơn nhiều so với đầu tư chứng khoán hay ngoại tệ trước tình hình biến động kinh tế thế giới hiện nay.

Ngoài ra, sức hút của hạng mục này còn đến từ tính khan hiếm khi tỉ lệ shophouse thường chỉ chiếm từ 2 – 5% số lượng các sản phẩm trong các dự án đô thị. Với đặc thù quỹ đất thổ cư ngày càng khan hiếm, năm 2021, số lượng shophouse được ra mắt tại Hà Nội tiếp tục hạn chế, đặc biệt là tại các dự án ở vị trí đắc địa, được đầu tư bài bản, phong cách sống thời thượng, khác biệt.

Chính số lượng giới hạn và địa thế vàng tại vùng các trung tâm khiến cho sản phẩm shophouse trong những khu đô thị luôn được các nhà đầu tư "nhắm" tới đầu tiên từ khi dự án mới công bố.

Vì sao nói đầu tư shophouse Hinode Royal Park "1 vốn 4 lời"?

Shophouse Thịnh Vượng là dòng sản phẩm nhà phố hạng sang, đáp ứng chuẩn mực mới của giới thượng lưu.

Nắm bắt được những yếu tố then chốt đó, chủ đầu tư WTO đã ra mắt phân khúc đình đám "phố trong phố" mang tên shophouse Thịnh Vượng - dòng sản phẩm nhà phố hạng sang, đáp ứng đủ các tiêu chí thụ hưởng cuộc sống theo chuẩn mực mới của giới thượng lưu.

Xét về vị trí shophouse Thịnh Vượng tọa lạc trên một vị thế đắc địa giao thương tỏa ra "bốn phương tám hướng", với nhiều trục đường có lưu lượng giao thông lớn, mang tính huyết mạch phía Tây của Hà Nội. Chủ đầu tư WTO cũng vô cùng ưu ái dòng sản phẩm shophouse Thịnh Vượng, khi lựa chọn vị trí tọa lạc đẹp nhất dự án để làm nơi tọa lạc của dòng sản phẩm này, biến nơi đây trở thành một điểm đến thương mại sầm uất bậc nhất phía Tây Hà Nội.

Khu shophouse tọa lạc trên đại lộ Bình Minh với vỉa hè rộng tới 14m, từ khu shophouse Thịnh Vượng, chỉ vài bước chân, cư dân và khách hàng đã tới công viên hồ trung tâm rộng 6ha. Đây được xem là "trái tim" khu đô thị, nơi tập trung cư dân mua sắm, vui chơi, thư giãn, mang lại nguồn khách hàng tiềm năng đông đảo.

Shophouse Thịnh Vượng nằm gần công viên hồ trung tâm rộng 6ha – khu vực sầm uất nhất đại đô thị Hinode Royal Park

Những dãy nhà phố thương mại sầm uất tại shophouse Thịnh Vượng kết nối thành một dãy tại trên tuyến đường huyết mạch rộng đến 51m, giúp gia chủ tối ưu giá trị sinh lời từ sản phẩm, tăng tính thanh khoản.

Mỗi căn shophouse Thịnh Vượng sẽ có tới 2 lối vào riêng biệt. Cách bố trí này sẽ mang lại lợi nhuận cho thuê vượt trội so với cách thiết kế của shophouse truyền thống. Mặt khác, nhà đầu tư có thể lựa chọn đa dạng các lĩnh vực kinh doanh như thời trang, quán cà phê, nhà hàng, quán bar,…

Không gian sống đẳng cấp châu Âu của shophouse Thịnh Vượng đáp ứng nhu cầu an cư lạc nghiệp của cư dân trí thức, thành đạt.

Sở hữu shophouse Thịnh Vượng tại Hinode Royal Park khách hàng còn được hưởng một không gian sống đẳng cấp châu Âu và hệ thống tiện ích đẳng cấp 5 sao như chuỗi công viên tiện ích nội khu 11,3 ha, chuỗi hệ thống giáo dục 7ha, trung tâm thương mại, clubhouse, nhà hàng Á…

Hiện tại, shophouse Thịnh Vượng Hinode Royal Park đã chính thức ra mắt thị trường với nhiều chương trình ưu đãi cho những khách hàng đặt hàng sớm cùng với phương thức tài chính đa dạng và dễ dàng. Theo đó, trong tháng 4 này, khách hàng sẽ được chiết khấu 8% khi thanh toán 95% hợp đồng mua bán và hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng.

