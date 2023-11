Ly hôn của Britney Spears gặp rắc rối

Thủ tục ly hôn giữa "công chúa nhạc pop" Britney Spears và Sam Asghari đang đi tới một thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Sam Asghari trong phiên tòa quan trọng gần đây, có nguy cơ làm lệch hướng quá trình ly hôn. Theo RadarOnline.com, Sam Asghari dự kiến sẽ tham dự phiên tòa vào ngày 15/11 để giải quyết sự bế tắc trong vụ ly hôn của cặp đôi. Nhưng việc nam vũ công vắng mặt không lý do, có khả năng thẩm phán bác bỏ hoàn toàn vụ án.

Trong phiên họp trước đó, Tòa án Thượng thẩm Los Angeles đã cảnh báo Sam Asghari rằng, việc không tống đạt cho Britney Spears các tài liệu pháp lý cần thiết có thể dẫn đến việc ly hôn bị hủy bỏ. Hồ sơ tòa án về phiên điều trần bị bỏ lỡ của Sam Asghari có nội dung: "Người nộp đơn không xuất hiện. Vấn đề được đặt ngoài dự kiến", các chuyên gia pháp lý hiện tại không chắc chắn về việc liệu thẩm phán có cho thêm thời gian để xử lý hay không.

Thủ tục ly hôn giữa công chúa nhạc pop Britney Spears và Sam Asghari đang đi tới một thời điểm quan trọng. Ảnh: IT.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 6/2022 và ly thân vào tháng 7/2023 sau 14 tháng chung sống. Sau khi chia tay, những lo ngại về sức khỏe của Spears nổi lên, thông qua các hành vi của cô trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Britney Spears khẳng định, những hành động của cô, chẳng hạn như múa dao "giả" đã bị hiểu lầm. Bất chấp những lời trấn an dư luận này, bạn bè và chính quyền lo lắng đã tiến hành kiểm tra sức khỏe cho cô.

Một nguồn tin thân cận với Britney Spears tiết lộ: "Cô ấy không được khỏe kể từ khi cuộc hôn nhân kết thúc. Brtitney có thể khẳng định mình ổn nhưng những người xung quanh lại vô cùng lo lắng". Tình trạng này đã được chính nữ ca sĩ lặp lại trong một bài đăng trên Instagram sau khi chia tay. "Tôi đã tỏ ra mạnh mẽ quá lâu và Instagram của tôi có vẻ hoàn hảo, nhưng nó khác xa với thực tế và tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết điều đó!", cô ấy viết.

Tuy vậy, Britney Spears đã đạt được thành công với cuốn hồi ký "The Woman in Me" được cô tôn vinh trên Instagram là "cuốn hồi ký của người nổi tiếng bán chạy nhất trong lịch sử" vào ngày đầu tiên phát hành. Thành tích này đánh dấu một đỉnh cao của Britney Spears trong quãng thời gian đầy những bất ổn cá nhân và pháp lý đang diễn ra.

Về phần mình, Sam Asghari bày tỏ niềm tự hào về thành tích của Spears. "Tôi hy vọng cô ấy sẽ thống trị thế giới", anh nói, suy ngẫm về thời gian họ bên nhau và tác động của mối quan hệ của họ.

Thỏa thuận tiền hôn nhân của cặp đôi được mô tả là "bọc sắt", nghĩa là đảm bảo việc bảo vệ tài sản của Spears, trong đó ghi rõ Sam Asghari sẽ nhận được một khoản tiền một lần nhưng không được hưởng hỗ trợ liên tục. Theo thỏa thuận, Asghari sẽ giữ lại bất kỳ món quà tặng nào mà anh nhận được trong suốt mối quan hệ 7 năm của họ.