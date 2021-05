Lý lịch bất hảo của nghịch tử nghi "ngáo đá" sát hại mẹ dã man

Nỗi "khiếp sợ" cho hàng xóm

Liên quan tới vụ việc con trai nghi "ngáo đá" sát hại mẹ xảy ra khoảng 14h ngày 4/5, tại số nhà 20/28 Nguyễn Hữu Cảnh (thôn Trường Sơn, phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), PV Dân Việt đã về nơi đây và có nhiều thông tin về nghịch tử này.

Gia đình, người dân thôn Trường Sơn (phường Quảng Thịnh) đang làm thủ tục an táng cho bà Nguyễn Thị D. Ảnh: VT

Cụ thể, chia sẻ với Dân Việt, bà Nguyễn Thị Tư (thôn Trường Sơn, phường Quảng Thịnh) kể về lý lịch bất hảo của Lê Hoàng Nam: "Nam đã lập gia đình và có 1 đứa con, nhưng vợ chồng bỏ nhau 8 năm nay. Trước Tết, Nam mới đi cai nghiện về, thi thoảng lại đi điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. Nam lâu nay không đi làm lụm gì, cứ ở nhà "bay bổng", chắc xin tiền bà D. không được mới sát hại mẹ dã man thế".

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án đứa con nghi "ngáo đá" sát hại mẹ tại Thanh Hóa. Ảnh: VT

Còn ông Nguyễn Ngọc Thọ (nhà sát vách với Lê Hoàng Nam) cho biết: "Nam lâu nay không đi làm và ở cùng nhà với mẹ ruột. Kể từ Tết đến khi xảy ra vụ án mạng, tôi đã tận mắt chứng kiến 4 lần Nam bóp cổ bà D. và có lần Nam còn đem dao tự đâm vào cổ mình, chúng tôi đã can ngăn, cấp cứu đối tượng kịp thời".

Thường xuyên quậy phá



Cũng theo người dân thôn Trường Sơn hôm xảy ra vụ việc, khi nghe tiếng động mạnh phát ra từ nhà bà Nguyễn Thị D., có người chạy sang nhà thì phát hiện cửa đã bị khóa trái bên trong nên không ai dám vào.

Ông Nguyễn Hồng Quang (Tổ trưởng Tổ an ninh số 3) thôn Trường Sơn, phường Quảng Thịnh nói về lý lịch bất hảo của Lê Hoàng Nam. Ảnh: VT

Khoảng 30 phút sau, khi người dân không nghe tiếng kêu của bà D. nữa nên sang nhà thì bàng hoàng phát hiện bà D. gục chết bên cạnh giếng nước, trên cổ có vết cắt rất sâu, còn Nam ngồi trong nhà có biểu hiện "ngáo đá", tinh thần bất ổn định.

Ông Nguyễn Hồng Quang (Tổ trưởng Tổ an ninh số 3) thôn Trường Sơn, phường Quảng Thịnh nói: "Lê Hoàng Nam từ khi bị nghiện thường xuyên về nhà xin tiền bà D. và đập phá nhà cửa. Nam cũng từng đi trại cai nghiện nhưng dọa bà D. nếu không xin về nhà thì sẽ tự tử trong trại. Cũng vì thương con nên bà Nguyễn Thị D. đành lòng làm đơn xin cho Nam về, ai ngờ lại xảy ra vụ việc đau thương trả giá bằng chính tính mạng mình vì đứa con như vậy".

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Quang, trước khi xảy ra vụ án mạng mấy ngày, Nam nhiều lần ngăn cản không cho bà D. mở cửa nhà. Bà Nguyễn Thị D. thì luôn nói: "Tao để cửa đó, khi có sự việc gì người ta còn chạy đến cứu chứ".

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường Quảng Thịnh nói với PV Dân Việt: "Sau khi nghe thông tin trên địa bàn có xảy ra vụ án mạng, Công an phường Quảng Thịnh, Công an thành phố Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để khống chế, bắt giữ Lê Hoàng Nam. Nam từng đi tù về năm 2011, lâu nay ở nhà với mẹ ruột, Nam cũng có biểu hiện "ngáo đá". Nguyên nhân xảy đến vụ án mạng này đang được phía cơ quan Công an điều tra, làm rõ chi tiết thêm".