Tài xế xe buýt kể lại thời khắc bị thanh niên ngáo đá cầm dao khống chế

Trưa 10/4, tài xế xe buýt Trần Thái Hòa (sinh năm 1979, quê Đồng Nai) đã lấy lại bình tĩnh khi vừa bị thanh niên ngáo đá cầm dao khống chế ngay trên xe. Đây là lần đầu tiên anh Hòa đối diện với người có biểu hiện bất thường do ngáo đá.

Tài xế Hòa cho biết, xe buýt đến trạm dừng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì có nam hành khách vẫy tay nên tấp vào.

Vừa lên xe, người khách này yêu cầu tài xế đóng cửa lại ngay vì có người đang đuổi theo để giết. "Lúc đó tôi tính mở cửa ra cho xuống nhưng người khách đó rút hung khí ra và khống chế tôi", tài xế Hòa nhớ lại.

Khi xe qua khỏi cầu Thị Nghè một đoạn, có một CSGT chặn đầu xe buýt và yêu cầu anh Hòa dừng xe, mở cửa. Ở trên xe, nam thanh niên cầm dao kề vào cổ tài xế để uy hiếp, yêu cầu cho xe di chuyển và sẽ đâm nếu mở cửa.

Lúc này, tài xế Hòa một mặt vừa đánh lái để tiếp tục di chuyển vừa khuyên nhủ nam thanh niên giữ bình tĩnh. Đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng (quận 1), một tổ CSGT tiếp tục yêu cầu tài xế dừng xe thì nam thanh niên mới bỏ dao và giơ hai tay bước xuống.

Theo tài xế Hòa, thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có khoảng 20 hành khách nhưng anh cùng nhân viên bán vé đã động viên, trấn an tất cả mọi người bình tĩnh, tránh làm sự việc thêm phức tạp.

"Tôi là người ngồi trước và nam thanh niên ngồi kế tôi thì tôi mới lo sợ chứ. Bà con cứ bình tĩnh đi", tài xế Hòa trấn an các hành khách trên xe.

Tài xế Hòa kể lại sự việc.

Là người trực tiếp rút súng thị uy nam thanh niên ngáo đá, Thượng úy Nguyễn Thành Vinh cán bộ Đội CSGT Bến Thành cho biết, anh đang làm nhiệm vụ thì tiếp nhận thông tin có nam thanh niên "nghi cướp xe buýt" và phương tiện này đang di chuyển về Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng, quận 1.

Ngay sau đó, Thượng úy Vinh điều khiển mô tô đặc chủng chạy đến hỗ trợ và thấy xe buýt đang đánh lái né hiệu lệnh của một đồng nghiệp.

"Nghi ngờ trên xe buýt có người khống chế tài xế và đang buộc lái xe theo yêu cầu nên tôi đuổi theo đến gần giao lộ trên thì xoay ngang mô tô đặc chủng để tạo tình huống ngăn chặn rồi rút súng thị uy", Thượng úy Vinh kể lại.

Thời điểm này, nam thanh niên đang cầm dao kề vào cổ tài xế Hòa thấy Thượng úy Vinh rút súng liền buông tài xế, bỏ dao và bước xuống xe. Tổ CSGT sau đó khống chế nam thanh niên, thu giữ tang vật và thông báo cho công an địa phương đến để bàn giao.

Qua làm việc, nam thanh niên tên Trần Văn Hiếu (sinh năm 1998, ngụ quận Bình Thạnh) và kết quả xét nghiệm của người này dương tính với chất ma túy.

Khi hay tin con mình dương tính với ma túy, bà N.T.K.C. (mẹ ruột Hiếu) cho biết con trai có biểu hiện bất thường khoảng 1 tuần nay và không hề hay biết con mình có sử dụng ma túy.

"Sáng nay tôi lấy cớ nói đi khám cái chân của nó để kiểm tra đầu óc, tinh thần có vấn đề gì hay không. Thấy có cậu với dì của nó đi theo thì nó bỏ chạy ra ngoài đường rồi la hét có người đuổi theo giết. Con dao nó bỏ vào túi xách lúc nào tôi cũng không biết nữa", bà C. cho hay.

Theo bà C., Hiếu nghỉ học từ lâu và theo bà bán nước giải khát dạo ở trung tâm quận 1. Do thấy Hiếu có những lời nói và hành động không bình thường nên bà C. nói con mình ở nhà.

Hôm nay, bà nghỉ bán để đưa Hiếu đi khám bệnh thì xảy ra sự việc trên.