Lý Tiểu Long và top 10 sự thật chưa chắc fan ruột đã biết

1. Theo tiểu sử chuyên sâu của Matthew Polly, Bruce Lee: A Life , biệt danh của Lý Tiểu Long ở trường là của Gorilla (Con Khỉ Đột). Anh có được biệt danh có phần “xấu hổ” này bởi vì, như Hawkins Cheung, bạn học của anh tại trường St. Francis Xavier, nhớ lại, “trông cậu ta vạm vỡ và thường di chuyển với hai cánh tay ‘bè’ ra ở hai bên.”

Hầu hết các học sinh đều sợ Lý Tiểu Long, nhưng vì Cheung là một trong những người bạn thân nhất của anh, anh đã gọi Lý Tiểu Long bằng một cái tên mà chỉ có mình anh gọi: Chicken Legs (Chân Gà), vì thân hình vạm vỡ của Lee nhưng đôi chân có phần gầy gò. Hawkins nói rằng Lee thường nổi giận với anh khi bị gọi bằng cái tên này và sẽ rượt theo anh chạy khắp sân trường.

2. Mặc dù xuất thân từ một gia đình trung lưu, chàng trai trẻ Lý Tiểu Long lại là một người mê trà, và đặc biệt thích đánh nhau trên đường phố.

“Khi còn là một đứa trẻ ở Hồng Kông, tôi là một kẻ bắt nạt và luôn đi gây ra những trận đánh nhau”, anh ấy nói với tạp chí Black Belt. “Chúng tôi sử dụng dây xích và những cây bút có những con dao nhỏ giấu bên trong. Rồi một ngày nọ, tôi bắt đầu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không có nhóm của mình bên cạnh mỗi khi tôi đánh nhau".

Tiết lộ này chính là bước ngoặt giúp thay đổi cuộc đời huyền thoại họ Lý khi anh bắt đầu nghĩ về việc học võ thuật. “Tôi chỉ bắt đầu học kung fu khi tôi cảm thấy bất an,” anh nói.

3. Một trong những người bạn gái thuở đầu của Lý Tiểu Long là một sinh viên người Mỹ gốc Nhật tên Amy Sanbo. Lúc đầu, cô từ chối những lời tỏ tình lãng mạn của anh, nhưng Lý Tiểu Long vẫn kiên trì theo đuổi đến cùng.

Bước ngoặt thật sự đến khi cô khi vô tình giẫm lên một chiếc đinh trong lớp học múa ba lê và sau đó phải di chuyển bằng nạng. Khi Lý Tiểu Long nhận thấy Sanbo đang chật vật để leo lên một cầu thang có bậc thềm cao, anh nhấc cô lên và bế cô lên lầu. Hai người đã có một mối quan hệ gắn bó trong hai năm sau khoảnh khắc đó.

4. Bruce Lee and I là một bộ phim truyện năm 1976 có ý định kể câu chuyện về Betty Ting Pei, người phụ nữ Lý Tiểu Long ở cùng trong đêm anh qua đời. Kỳ lạ thay, Ting đóng vai chính trong phim với cảnh lên giường với Daniel Lee Sau-yin, người thủ vai Lý Tiểu Long.

“Betty Ting Pei đã suýt có cơ hội mang cuộc đời đầy bi kịch của cô lên màn ảnh rộng qua bộ phim truyền hình thực tế Bruce Lee and I, nhưng đạo diễn lại có một ý tưởng khác. Đạo diễn [Lo Mar] đã biến những gì diễn ra trong phòng ngủ của họ năm ấy chỉ là do trí tưởng tượng của Ting” một nhà phê bình viết vào thời điểm đó.

Phân cảnh có sự góp mặt của Betty Ting Pei trong “Bruce Lee and I”

5. Sự nghiệp võ thuật trên màn ảnh của Lý Tiểu Long đã không khởi đầu như mong đợi với bộ phim The Green Hornet, chương trình truyền hình Mỹ giúp trở thành người nổi tiếng ở phương Tây.

Không phải diễn xuất của Lý Tiểu Long tệ – chỉ là anh di chuyển quá nhanh so với tốc độ lia máy. Sau khi anh thực hiện một cảnh quay, không ai có thể nhìn thấy những động tác mà họ Lý thực hiện, dẫn đến tiếng cười chế giễu từ các diễn viên và đoàn làm phim, Lý Tiểu Long sau đó đã bước vào phòng thay đồ với một tâm trạng rất tồi tệ. Sau đó, anh đã tự sửa đổi bằng cách thực hiện chậm lại.

6. Lý Tiểu Long thực sự yêu thích xe hơi, khi còn đang dạy võ ở Mỹ, anh đã mua một chiếc Chevrolet Nova (chiếc xe có nhãn dán ở cửa sổ phía sau với dòng chữ Chiếc xe này được bảo vệ bởi Green Hornet).

Một người bạn thỉnh thoảng cho Lý Tiểu Long lái chiếc siêu xe Shelby Cobra, nhưng thứ anh thực sự muốn là chiếc xe thể thao mà người bạn thân nhất của anh ta là Steve McQueen sở hữu: một chiếc Porsche Targa.

Khi mẹ của Lý Tiểu Long gửi cho anh số tiền kiếm được từ một căn hộ mà bà đã bán ở Hồng Kông, anh đã đi thẳng đến cửa hàng để mua chiếc Porsche.

7. Đạo diễn phim kỳ cựu Lo Wei, đạo diễn của bộ phim The Big Boss, đã phạm sai lầm không thể tha thứ khi ông nói với một tờ báo rằng chính ông đã dạy Lý Tiểu Long cách thực hiện các pha hành động trước ống kính. Tệ hơn nữa, ông còn còn tự gọi mình là “The Dragon’s Mentor”. Khi biết được chuyện này, Lý Tiểu Long giận dữ chạy tới nơi Lo đang quay phim và dọa đánh ông. Lý Tiểu Long chỉ bình tĩnh lại khi vợ của Lo, Gladys can thiệp.

Đạo diễn Lo Wei (phải) đã từng súyt bị Lý Tiểu Long “đấm vỡ mồm”

8. Em trai của Lý Tiểu Long, Robert Lee Jun-fai là một nhạc sĩ nhạc pop nổi tiếng ở Hồng Kông. Ông là ca sĩ chính của Thunderbirds, một nhóm nhạc thành công vào giữa những năm 1960 và hát các ca khúc bằng tiếng Anh. Ông đã phát hành một tác phẩm dành tặng riêng cho anh trai của mình với cái tên The Ballad of Bruce Lee vào năm 1974.

9. Khi bộ phim võ thuật đầu tiên của Lý Tiểu Long The Big Boss được phát hành tại Hồng Kông vào năm 1971, và đã đánh bại kỷ lục phòng vé được nắm giữ bởi bộ phim nhạc kịch The Sound of Music, với sự tham gia của Julie Andrew, được phát hành năm 1965. “The Big Boss” là một cơn sốt phòng vé bất ngờ.

10. Bộ phim tiểu sử năm 1976 của Bruce Lee: True Story – một trong nhiều bộ phim tồi tệ về ngôi sao được thực hiện sau khi ông qua đời – nó miêu tả một vài phiên bản hoàn toàn khác nhau của việc siêu sao võ thuật Hollywood đã chết như thế nào. Một trong những kết thúc này cho thấy ý tưởng bất thường rằng Lý Tiểu Long không chết, và thậm chí anh còn lên kế hoạch tái xuất hiện vào những năm 1980.