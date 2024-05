Lynk & Co và văn hóa đua xe TCR tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2024

Di sản đua xe TCR của Lynk & Co 03: Thu hút mọi ánh nhìn

Điểm nhấn lớn nhất tại triển lãm là di sản đua xe của dòng Lynk & Co 03 trong TCR World Tour. Sự hiện diện của dòng xe này đã tạo nên những điểm thu hút đặc biệt, đó là một lượng lớn du khách tham dự. Các khách tham quan không chỉ có cơ hội khám phá sâu hơn về lịch sử đua xe TCR của Lynk & Co mà còn được trải nghiệm các cài đặt tương tác, giúp họ không chỉ cảm nhận được thiết kế và công nghệ đặc biệt của Lynk & Co 03 mà còn có cảm giác như đang ở môi trường của một đường đua thực sự.

Lynk & Co Cyan Racing 03 “thu hút” mọi ánh nhìn.

Về thiết kế và công nghệ, Lynk & Co 03 TCR sở hữu động cơ mạnh mẽ với động cơ tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 2 lít, và công nghệ phun xăng trực tiếp. Với công suất đáng kinh ngạc lên đến 340 mã lực (theo tiêu chuẩn WSC Balance of Performance) và mô-men xoắn cực đại 410 Nm, xe đua này mang lại hiệu suất vượt trội trên mọi đường đua. Dòng xe 03 TCR trưng bày tại triển lãm với hiệu suất vượt trội, vận hành linh hoạt và khả năng điều chỉnh tối ưu, kết hợp cùng với sự chuyên nghiệp và uy tín của Lynk & Co.

Lynk & Co Cyan Racing: Sức mạnh tuyệt đối với 6 chức Vô địch Thế giới & Triple Crown

Kể từ khi thương hiệu này bắt đầu hỗ trợ đội đua Lynk & Co Cyan Racing từ năm 2019, họ đã giành được sáu chức vô địch thế giới tính đến năm 2023, trong đó có hai danh hiệu tay đua và bốn danh hiệu đồng đội. Thành tựu đáng chú ý này đã đánh dấu Triple Crown đầu tiên và duy nhất trong lịch sử giải đua TCR, thể hiện sức mạnh và uy tín của Lynk & Co trong làng đua xe thế giới.

Sức mạnh vượt trội với 6 chức Vô địch Thế giới & Triple Crown của Cyan Racing.

Đội đua Lynk & Co Cyan sẽ tham dự đường đua Maroc từ ngày 3 đến 4 tháng 5. Lynk & Co hy vọng sẽ mang tinh thần thiết lập xu hướng và những chiếc ô tô phù hợp với giải vô địch của họ đến với khách hàng tại Auto China vào năm 2024. Từ những thành công trong làng đua xe, Lynk & Co không chỉ xây dựng một hình ảnh "hơn cả một chiếc ô tô" mà còn thúc đẩy văn hóa thể thao ô tô, tạo ra những xu hướng mới và một hệ sinh thái thể thao ô tô toàn diện.