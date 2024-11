Mắc ung thư, sao phim "Sex and the city" vẫn trẻ trung ở tuổi U60 nhờ sáng nào cũng ăn 1 loại quả Việt Nam Mắc ung thư, sao phim "Sex and the city" vẫn trẻ trung ở tuổi U60 nhờ sáng nào cũng ăn 1 loại quả Việt Nam

Người đẹp "Sex and the city" từng tiết lộ bản thân không bao giờ thiếu trái cây trong bữa sáng. Đặc biệt, nữ diễn viên rất thích 1 loại quả phổ biến ở Việt Nam.

Đầu những năm 2000, "Sex and the city" là bộ phim ăn khách bậc nhất. Bộ phim kể về cuộc sống 4 nhân vật nữ xinh đẹp, thành đạt và độc thân, đồng thời nhắc đến cả những vấn đề giới tính thầm kín của họ. Trong 4 cô nàng thì nhân vật Miranda Hobbes chính là mỹ nhân ít tuổi nhất, đồng thời là người đã thu hút được nhiều nam giới nhất. Miranda Hobbes do diễn viên Cynthia Nixon thủ vai, cô gây ấn tượng với khán giả vì mái tóc ngắn cá tính, trẻ trung.

20 năm kể từ khi bộ phim đình đám đóng máy, Cynthia Nixon giờ đây đã bước sang tuổi 58. Nhan sắc tuổi U60 của mỹ nhân phim "Sex and the city" được đánh giá là rất tươi tắn, đặc biệt là làn da căng bóng hồng hào, làm cho cô trông trẻ trung hơn so với độ tuổi U60. Ít ai biết, Nixon đã trải qua một quãng thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư vú. Năm 40 tuổi, cô tình cờ phát hiện ra bệnh khi đi chụp X-quang tuyến vú định kỳ. Vì mẹ của nữ diễn viên đã từng mắc bệnh này nên cô duy trì chụp X-quang tuyến vú hàng năm kể từ khi bước sang tuổi 35. Bí quyết chống lão hóa của sao phim Sex and the city Bí quyết chống lão hóa của Cynthia Nixon thực ra không quá phức tạp. Người đẹp "Sex and the city" từng tiết lộ bản thân không bao giờ thiếu trái cây trong bữa sáng. Đặc biệt, nữ diễn viên rất thích 1 loại quả phổ biến ở Việt Nam, đó là quả dứa. Dứa ngoài chứa hương vị thơm ngon, còn được đánh giá là loại quả tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Chuyên gia dinh dưỡng Jonathan Valdez, chủ sở hữu của Genki Nutrition, người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng New York, chia sẻ: "Dứa là một nguồn tuyệt vời chứa nhiều vitamin C, chất xơ, nhưng lại cực ít calo". Các enzym trong dứa, được gọi là bromelain, giúp làm chậm quá trình đông máu, tăng sản xuất hồng cầu và bạch cầu, từ đó cải thiện lưu thông máu. Bromelain cũng có đặc tính chống viêm, được sử dụng để giảm đau, giảm sưng tấy do bỏng, đau khớp và các bệnh viêm nhiễm khác. Dứa còn là nguồn cung cấp mangan dồi dào, rất quan trọng cho sức khỏe xương. Thêm vào đó, dứa rất giàu chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do - các hợp chất hóa học có thể góp phần tăng nguy cơ bệnh ung thư và bệnh tim. Vitamin C trong dứa còn giúp kích thích tổng hợp collagen, cung cấp khả năng bảo vệ chống oxy hóa, chống lại tác động của tia UV. Nhờ đó, nó giúp làn da săn chắc, ít nếp nhăn và ít khô hơn theo thời gian. Dứa giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và cảm lạnh. Hơn nữa, bromelain có thể giúp giảm đau và các triệu chứng khó chịu liên quan đến kinh nguyệt.

Quả dứa có chứa nhiều enzyme bromelin hay bromelain, có thể phân hủy protein. Do vậy, từ lâu, dứa thường được sử dụng trong chế biến một số món ăn như: thịt bò xào, thịt vịt xào để giúp thịt nhanh mềm, dễ tiêu hơn. Dùng dứa tráng miệng sau bữa ăn cũng mang lại cảm giác dễ tiêu, hạn chế tình trạng đầy hơi, táo bón. Dứa còn là nguồn cung cấp beta-carotene và vitamin A tuyệt vời, thúc đẩy làn da khỏe mạnh, giúp chữa lành vết thương và hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa da sớm. Bromelain còn có tính chống viêm, giúp làm giảm tình trạng đau khớp, chống viêm và sưng khớp. Một số món ngon với dứa bạn tham khảo: Thạch dứa thanh mát Chè dứa và hạt é Kem dứa thơm thơm mát tê đầu lưỡi Pina colada - hương vị cocktail dứa thơm mát Chè dứa và trái cây Kịp thời cứu bé sơ sinh mắc căn bệnh nguy hiểm bằng kỹ thuật thay máu

