Màn hình Android cho ô tô, con dao 2 lưỡi với tài xế

Trong vài năm trở lại đây, xu hướng lắp thêm phụ kiện cho ô tô đang lên “ngôi” với rất nhiều lựa chọn đa dạng. Các gara cũng mọc lên như nấm với đủ món phụ kiện, đồ chơi ô tô. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến màn hình Android được tích hợp nhiều chức năng.



Phong phú lựa chọn màn hình Android

Trước đây, màn hình Android là khái niệm xa lạ với người dùng ô tô ở Việt Nam. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, màn hình độ này được rất nhiều sử dụng, đặc biệt phù hợp với những chiếc xe thuộc phiên bản tiêu chuẩn không được nhà sản xuất trang bị màn hình.

Nhiều loại màn hình Android cho ô tô với giá thành khác nhau. Ảnh ST.

Có giá khởi điểm chỉ từ 4,5 triệu đồng, người dùng dễ dàng sở hữu màn hình Android OLED với kích thước 10 inch. Kích thước lớn, giá rẻ và tích hợp nhiều chức năng là những gì mà màn hình Android thu hút người dùng.

Theo quảng cáo, màn hình Android được tích hợp bản đồ định vị, nghe/phát nhạc, kết nối điện thoại và đặc biệt xem video trên Youtube là ứng mà rất nhiều người dùng mong muốn trải nghiệm khi lắp loại màn hình này,

Trong khi đó, màn hình nguyên bản của ô tô thường sẽ bị hạn chế tính năng xem video trên Youtube khi đang lái xe nhằm đảm bảo an toàn. Đồng thời, nhiều mẫu xe cũng không thể điều khiển được màn hình giải trí khi xe đang lăn bánh là một trong những bất tiện mà không ít người cảm thấy khó chịu.

Ở mức giá cao hơn khoảng 7-10 triệu đồng, người dùng hiện đang chọn những chiếc màn hình Android OLED PRO Premium có kích thước lớn 12,3 inch. Loại màn hình này được quảng cáo có cấu hình mạnh mẽ, khả năng xử lý nhanh nhạy, cảm ứng mượt mà nên đang nổi lên trong giới độ xe.

“Theo nhu cầu của người dùng hiện nay, ô tô bản thiếu sẽ thường lắp thêm nhiều món phụ kiện, nhất là màn hình giải trí. Đặc biệt, người dùng hiện nay có xu hướng chọn màn hình cỡ lớn như điện thoại để trải nghiệm dễ dàng hơn nên những màn hình Android OLED được yêu thích với nhiều cấu hình và giá thành khác nhau”, anh Hùng, quản lý một gara độ xe ở Cầu Giấy - Hà Nội cho biết.

Sử dụng màn hình Android - Lợi bất cập hại

Không xem video khi lái xe để đảm bảo an toàn. Ảnh KP.

Màn hình ô tô nguyên bản được trang bị không những đảm bảo yếu tố thẩm mỹ mà còn phục vụ người dùng trải nghiệm tiện ích, nhu cầu giải trí, thư giãn sau mỗi giờ làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, màn hình trên xe nguyên bản lại không thể xem được video khi xe đang lái liệu có phải nhược điểm?

Hiện nay, tất cả các hãng ô tô đều trang bị màn hình giải trí trên sản phẩm của mình, nhưng điểm chung là đều không thể xem được video khi xe đang lăn bánh. Thậm chí, có những xe cao cấp, người dùng còn không thể điều khiển, thao tác vào màn hình khi xe đang chạy.

Được biết, sở dĩ màn hình ô tô không thể xem video xe khi đang chạy là để đảm bảo yếu tố an toàn khi lái xe. Việc tài xế vừa lái xe, vừa xem video sẽ ảnh hưởng đến quá trình tập trung, xử lý các tình huống trên đường rất dễ xảy ra tai nạn.

Trước khi tung ra sản phẩm, các nhà sản xuất đều đã nghiên cứu, tính toán và thử nghiệm độ an toàn khi lắp phụ kiện trên xe. Hơn nữa, việc xe lăn bánh mà vẫn có thể xem video sẽ khiến chiếc ô tô đó không vượt qua được các bài thử nghiệm về độ an toàn của các tổ chức đánh giá xe.

Chính vì thế, tính năng xem video trên màn hình nguyên bản của ô tô hoàn toàn bị vô hiệu hóa khi xe lăn bánh. Do đó, người dùng thường xe phải hack hoặc lắp thêm màn hình Android để xem video nên xu hướng này mới nở rộ trong thời gian gần đây.

Anh Vũ Nguyên, người dùng ô tô lắp thêm màn hình Android cho biết: “Giờ xu hướng xem video giải trí nên tôi phải lắp thêm cho ô tô, vẫn biết là không an toàn, nhưng nó lại giải quyết được khá nhiều thứ. Đơn cử là việc con cái ngồi trên xe chỉ cần bật video là chúng ngồi im, ngoài ra xe bản thiếu nên lắp màn Android cũng thấy đẹp hơn so với đầu CD thông thường. Vẫn biết là có tiện lợi, song bất cập là thiếu an toàn nên tôi cũng ý thức được và không xem video khi lái xe, chỉ bật để dẫn đường hoặc cho trẻ con xem thôi”.

Có thể thấy những lợi ích mà màn hình Android mang lại cho người dùng, nhưng nếu việc sử dụng không đúng cách, xem video khi lái xe sẽ vô cùng nguy hiểm. Do đó, không có sản phẩm nào xấu, quan trọng là cách sử dụng của con người trong từng hoàn cảnh và màn hình Android cũng không phải ngoại lệ.