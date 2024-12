Mang quà tết đến với những hoàn cảnh khó khăn xã miền núi tỉnh Quảng Nam

Ngày 13/12, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phối hợp với Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa đông năm 2024 - xuân tình nguyện 2025" tại xã miền núi La Ê Ê (huyện Nam Giang).

Chương trình trao tặng các suất quà tết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã miền núi La Ê Ê. Ảnh: Viết Niệm

Đây là hoạt động thường niên của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng mỗi dịp tết đến xuân về. Với mong muốn góp phần mang đến mùa Tết ấm áp đến bà con, chương trình đã trao tặng hơn 100 suất quà gồm: 50 suất tặng các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách, 50 suất dành tặng các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, 5 suất quà tặng tổ trật tự và 05 suất quà đồng hành "cùng Phụ nữ biên cương", tổng giá trị gần 60 triệu đồng. Đây là món quà không lớn về giá trị nhưng xuất phát từ sự đóng góp của toàn thể CBCS Công an cửa khẩu CHKQT Đà Nẵng và sự đồng hành cán bộ nhân viên công ty Cổ phần đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế AHT.

Nhiều phần quà ý nghĩa trao tặng cho các em nhỏ và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã La Ê Ê. Ảnh: Viết Niệm

Thượng tá Hoàng Minh Thắng, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cho biết đây là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, tăng tình đoàn kết giữa lực lượng công an nhân dân và người dân ở các địa bàn miền núi.

"Qua việc nắm bắt tình hình thực tế, chúng tôi biết được xã La Ê Ê là địa phương miền núi thuộc huyện Nam Giang còn gặp nhiều khó khăn, đời sống nhân dân còn thiếu thốn. Nay chương trình gửi những phần quà này với mong muốn chia sẻ với bà con những khó khăn trước mắt để đón một cái Tết sum vầy, ấm áp, hy vọng năm tới kinh tế phát triển, bà con được ấm no, hạnh phúc hơn để tiếp tục cùng lực lượng công an nhân dân chung tay giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội".

Thượng tá Hoàng Minh Thắng, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Viết Niệm

Chia sẻ tại chương trình, ông Zơ Râm Huấn, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã La Ê Ê cho biết: "Tôi rất vui mừng và cảm kích trước tấm lòng của chương trình đã mang đến, đây là một hoạt động ý nghĩa đối với khu vực vùng núi khó khăn như xã La Ê Ê chúng tôi. Hi vọng sắp đến, chúng tôi sẽ nhận được nhiều hỗ trợ từ phía cơ quan cũng như các mạnh thường quân để có thể cải thiện và chăm lo tốt hơn cuộc sống của người dân nơi đây.

Hộ gia đình Bơ Ling Dê, thôn Pa Lan, xã La Ê Ê chia sẻ: "Tôi xin cảm ơn quý cơ quan, cũng như các mạnh thường quân. Khi nhận những món quà này, tôi thấy rất hạnh phúc và xúc động. Đây là món quá ý nghĩa và cần thiết với tôi lúc này".

Những bạn nhỏ thích thú với các món quà chương trình mang đến. Ảnh: Viết Niệm

Tại chương trình, Đoàn thanh niên Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã đến thăm và tặng quà Đồn Biên phòng La Ê Ê nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.