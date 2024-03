Mang vị cơm nhà “thắp sáng yêu thương” cho học viên mù tại Hà Nội

Nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù (số 217 phố Trung Kính, phường Yên Hoà) là nơi có 75 học viên của hai lớp: Nghiệp vụ Quản lý Công tác Hội và Xoa bóp bấm huyệt đang theo học trực tiếp. Kể từ khi thành lập, đây là địa chỉ quen thuộc dành cho cộng đồng người mù tại Việt Nam trong hoạt động đào tạo nghề và phục hồi chức năng.

Trung tâm Đào tạo Cán bộ và Phục hồi chức năng cho Người mù là địa chỉ đào tạo nghề duy nhất của Hội Người mù Việt Nam.

Được biết, Trung tâm đã tổ chức 93 khóa học cho gần 8.000 học viên đến từ khắp cả nước với 23 loại hình lớp khác nhau như: Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Hội; Đào tạo giáo viên, kĩ thuật viên xoa bóp, bấm huyệt; Nhân viên, giáo viên Tin học văn phòng; Nhân viên Công tác xã hội; Âm nhạc; Thủ công mỹ nghệ,…

Được biết, các bữa sáng cho học viên cũng được mạnh thường quân hỗ trợ.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Triệu - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính tại Trung tâm, các học viên là người mù được miễn phí toàn bộ học phí, được ở ký túc xá và ăn 3 bữa trong ngày theo chế độ của Trung tâm. Tuy nhiên, nguồn kinh phí được hỗ trợ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu trong thời điểm hiện tại, nên các bữa ăn vẫn rất cần được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân.

“Với mức hỗ trợ tiền ăn là 30.000 đồng/người/ngày, quả thật Trung tâm phải rất nỗ lực để đảm bảo chất lượng cho từng bữa ăn dành cho các học viên. Bên cạnh đó, do có khiếm khuyết về thị lực, nên hầu hết các học viên có hoàn cảnh rất khó khăn, rất khó có thể tự chủ động về vấn đề này. Vì vậy, những suất cơm trưa do Phiên Chợ Trái Tim gửi tặng sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn đến toàn thể học viên tại trung tâm, phần nào giảm được áp lực gánh nặng cho trung tâm trong việc cân đối chi phí suất ăn cho học viên. Đó là một món quà động viên tinh thần vô cùng đáng trân trọng” - ông Triệu cho biết thêm.

Những bữa ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng sẽ là động lực cho các học viên mù có thêm niềm tin bằng sự quan tâm đúng nghĩa.

Qua thông tin trên, BTC Phiên Chợ Trái Tim sẽ dành tặng các suất ăn miễn phí cho toàn thể học viên Khóa 93 tại Trung Tâm vào thứ 7 hàng tuần thông qua Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”. Đây là tình cảm của những người tổ chức Phiên Chợ Trái Tim gửi đến các học viên kém may mắn như một lời động viên tinh thần, mong cho các học viên luôn không ngừng nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, tìm thấy ánh sáng cuộc đời.

Bà Phí Thị Thu Hà - Quản lý Phiên Chợ Trái Tim cho hay: “Chúng tôi rất vui vì sắp tới sẽ được đồng hành với các cô chú, anh chị đang theo học tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù. Đội ngũ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được lan tỏa yêu thương đến nhiều các hoàn cảnh hơn, tiếp tục hành trình mang bữa cơm nhà xoa dịu những trái tim còn chất chứa nhiều buồn lo. Hy vọng, các học viên sẽ cảm nhận trọn vẹn tình cảm chân thành mà đội ngũ thực hiện chương trình đã gửi gắm vào từng suất cơm trao tay”.

Nhận được thông tin trên, chị Hoàng Thị Vân (SN 1979, huyện Văn Quang, tỉnh Lạng Sơn) - Học viên lớp Xoa bóp bấm huyệt Khóa 93 bày tỏ sự háo hức: “Chúng tôi rất mong sớm được thưởng thức bữa trưa của “Phiên Chợ Trái Tim”, chắc chắn sẽ rất ngon miệng và vô cùng hạnh phúc vì cuộc đời còn rất nhiều những trái tim ấm áp và những người kém may mắn như chúng tôi luôn được đón nhận sự quan tâm”.