Masan chiếm 50% thị phần cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc

Cũng tại bản công bố này, Masan cho biết: Lợi nhuận các mảng kinh doanh chính trong 9 tháng đầu năm 2022 của Tập đoàn tăng 40%, doanh thu thuần đạt 55.546 tỷ đồng. Đồng thời, Masan huy động thành công gói tín dụng hợp vốn trị giá 600 triệu USD.

Tiến sỹ Nguyễn Đăng Quang- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan

Thông tin về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm nay, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan, ông Nguyễn Đăng Quang cho biết: "Phụng sự người tiêu dùng là sứ mệnh không bao giờ thay đổi của Masan trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong những thời điểm khó khăn nhất, sứ mệnh này lại càng được khẳng định mạnh mẽ. Tới thời điểm này, Masan đã nắm giữ 50% thị phần cửa hàng bán lẻ hiện đại trên toàn quốc và chúng tôi không ngừng đổi mới để phục vụ người tiêu dùng các trải nghiệm vượt trội".

Cũng theo ông Nguyễn Đăng Quang: Để thúc đẩy chiến lược Point of Life, Masan đã khai trương 30 cửa hàng WIN trong Quý 3. Với các kết quả thành công ban đầu, chúng tôi tin rằng WIN chính là mô hình bán lẻ ưu việt và sẵn sàng để mở rộng quy mô.

"Trong thời gian tới, Masan sẽ ra mắt mô hình cửa hàng mới phục vụ người tiêu dùng tại khu vực nông thôn và công bố chương trình khách hàng thân thiết với mục tiêu cuối cùng là đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tiêu dùng hằng ngày cho 100 triệu người tiêu dùng. Với lợi thế quy mô và không ngừng đổi mới, tôi tin rằng đây là chỉ bước khởi đầu cho một chặng đường tăng trưởng mới của Masan"- ông Nguyễn Đăng Quang cho biết.

Trog 9 tháng Masan đã ra mắt mô hình bán lẻ "Point of Life" với việc khai trương 30 cửa hàng WIN

Cụ thể, đến nay Masan đã ra mắt mô hình bán lẻ "Point of Life" với việc khai trương 30 cửa hàng WIN. Các cửa hàng WIN có mức doanh thu /m2 cao hơn 20% so với mô hình tạp hóa thuần túy. Song song đó, Masan có kế hoạch nhân rộng quy mô lên từ 80 – 120 cửa hàng WIN vào cuối năm 2022.

Một điểm đáng chú ý khác đó là, Masan đã huy động thành công gói tín dụng hợp vốn trị giá 600 triệu USD với lãi suất ưu đãi 6,5%/năm. Gói tín dụng đã được đăng ký vượt mức bởi gần 40 tổ chức tài chính. Giao dịch này cho thấy sự tin tưởng của các định chế tài chính vào hồ sơ tín dụng của Masan, đồng thời, là minh chứng cho thấy năng lực huy động vốn với các điều khoản hấp dẫn của Công ty đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường toàn cầu.

Đối với các nền tảng kinh doanh cụ thể, Masan đã đưa ra các số liệu báo cáo cụ thể sau:

The CrownX ("TCX"), nền tảng tiêu dùng - bán lẻ hợp nhất WCM và MCH của Masan đã đạt các kết quả doanh thu và lợi nhuận khả quan dù bối cảnh kinh tế vĩ mô không thuận lợi. Quý 3/2022, doanh thu của The CrownX đã tăng trưởng 16,8% và lợi nhuận thuần tăng trưởng 90,2% so với quý trước.

Điểm đáng chú ý là TCX đã ra mắt WINLife – mô hình bán lẻ thúc đẩy tăng trưởng với 30 cửa hàng WinMart+ đã được chuyển đổi thành các cửa hàng WIN tích hợp phục vụ các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu: WinMart (nhu yếu phẩm), Techcombank (dịch vụ tài chính), Phúc Long (trà và cà phê), Dr. WIN (chăm sóc sức khỏe) và Reddi (dịch vụ viễn thông).

WCM mở rộng thị phần (gần 50% các siêu thị nhỏ / cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc) đồng thời nâng cao tỷ suất lợi nhuận. Trong 9 tháng, WCM đã mở lần lượt 176 và 477 cửa hàng WinMart+. Tổng cộng đến nay đã có 3.049 cửa hàng WinMart+ đi vào hoạt động với hiệu suất của cửa hàng mới luôn vượt trội so với các cửa hàng cũ. Tính đến cuối Quý 3/2022, WinCommerce có 128 siêu thị WinMart đi vào hoạt động.

MCH khôi phục đà tăng doanh số vào Quý 3/2022 và duy trì biên lợi nhuận. MCH đạt 19.695 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5,4% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) đạt 4.480 tỷ đồng, giảm 2,3%.Hiện nhóm ngành hàng chủ lực như gia vị và thực phẩm Tiện lợi ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ, lần lượt tăng 34,0% và 46,3% so với Quý 2/2022. Thịt chế biến và cà phê đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số ở mức cao. Tổng quan, doanh thu MCH Quý 3/2022 tăng 24,3% so với Quý 2/2022, tạo đà mạnh mẽ hướng đến phục vụ nhu cầu tiêu dùng trước Tết vào Quý 4/2022.

Phúc Long Heritage ("PLH"): Cửa hàng flagship thể hiện kết quả kinh doanh vượt trội, chuỗi kiosk Phúc Long đang được tối ưu hóa Các kiosk Phúc Long bên trong 27 cửa hàng WIN đầu tiên có doanh thu/ngày tăng 116% so với các kiosk tại các cửa hàng WinMart+. Theo dự kiến, quý 4 năm nay, Masan sẽ tập trung tiếp tục cải thiện hiệu quả vận hành của kiosk bên trong cửa hàng WIN, qua đó, mở rộng quy mô mô hình này. Trong quý 3, Phúc Long đã khai trương 15 cửa hàng flagship.

9 tháng đầu năm nay, Phúc Long đạt 1.143 tỷ đồng doanh thu và 199 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA). Các cửa hàng flagship đạt 761 tỷ đồng doanh thu và 233 tỷ đồng EBITDA, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận và thể hiện tiềm năng trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng cho PLH.

Các cửa hàng WIN được tích hợp nhiều tiện ích phục vụ người tiêu dùng.

Masan MEATLife ("MML") có quý đầu tiên trong năm 2022 có lãi EBITDA, thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ so với Quý 2/2022, thu hẹp khoảng cách giá với chợ truyền thống, gia tăng doanh số và cho thấy các kết quả khả quan:

Trên cơ sở so sánh tương đương loại trừ mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi vào năm 2021, doanh thu Quý 3/2022 của MML tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước và 27,9% so với Quý 2/2022 nhờ doanh thu từ mảng trang trại tăng 53,8%, mảng thịt có thương hiệu tăng 35,2%, mảng thịt gà tăng 15,8%.

Để nhiều người tiêu dùng có thể tiếp cận các sản phẩm thịt mát của MML và gia tăng quy mô sản xuất, mức chiết khấu cho hội viên WIN được áp dụng khi mua sản phẩm thịt của MML tại 113 cửa hàng, giúp gia tăng 35% doanh số bán ra trong giai đoạn thí điểm. Kết quả này đã cho thấy sức mạnh cộng hưởng giữa MML và chuỗi bán lẻ WCM. Thành công bước đầu này đã khuyến khích Ban Điều Hành mở rộng chương trình trên toàn quốc.

Quý 3/2022 là quý đầu tiên trong năm MML có lãi EBITDA nhờ biên lợi nhuận gộp của các mảng trang trại và mảng kinh doanh gà được cải thiện. Biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận EBITDA của mảng trang trại heo trong Quý 3/2022 lần lượt đạt 33,9% và 41,2%, cải thiện đáng kể so với mức 23,8% và 35,6% trong Quý 2/2022. Biên lợi nhuận gộp và biên EBITDA của mảng thịt heo có thương hiệu trong Quý 3/2022 ở mức -4,8% và -27,8%, lần lượt giảm so với mức 1,9% và -17,6% vào Quý 2/2022, chủ yếu là do chiến lược giảm giá bán để thu hẹp khoảng cách giá so với chợ truyền thống. Kết quả, doanh số của thịt heo có thương hiệu của MML vào Quý 3/2022 đã tăng 31,2% so với doanh số tại Quý 2/2022. Giá thịt gà và doanh số thịt gà cao giúp mảng kinh doanh gà của MML ("3F VIỆT") có lãi EBITDA 22 tỷ đồng trong Quý 3/2022.