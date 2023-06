Mất điện triền miên, Chủ tịch Quảng Ninh "hỏa tốc" ra chỉ thị "nóng"

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 3/6 về việc triển khai ngay các giải pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu điện, bảo đảm cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.



Ông Cao Tường Huy - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với đại diện các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn Quảng Ninh, chiều 3/6/2023. Ảnh: Q.M.G

Chỉ thị do Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy ký, ban hành cho biết: Những ngày qua, nắng nóng gay gắt diện rộng đã làm sản lượng điện tiêu thụ tăng cao, đặc biệt là khu vực phía Bắc, có thời điểm lượng điện tiêu thụ tăng trên 17% so với cùng kỳ năm trước.

Do vậy, để đảm bảo an toàn hệ thống điện, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1) đã yêu cầu Công ty Điện lực các tỉnh cắt giảm công suất khẩn cấp, trong đó Quảng Ninh công suất giảm khẩn cấp 158,7MW, Hải Phòng giảm 266MW, Thái Bình giảm 146MW...

Dự kiến, nhu cầu tiêu thụ điện của các tỉnh phía Bắc những ngày tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục tăng cao. Để tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu điện, bảo đảm cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Công nhân PC Quảng Ninh kiểm tra nhiệt độ thiết bị vào giờ cao điểm. Nguồn: pcquangninh

Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở, doanh nghiệp…

Cụ thể, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về tăng cường thực hiện các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong cao điểm mùa khô, bảo đảm nhu cầu điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Các sở, ban, ngành, UBND các địa phương; các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh thực hiện ngay các giải pháp tiết kiệm điện, trong đó: Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở; tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; tiết kiệm điện tại các hộ gia đình, tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc; cắt hẳn nguồn điện khi không sử dụng các thiết bị điện.

Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương về việc cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện, trong đó tính toán, cấp bổ sung lượng than dự phòng trong tháng 6/2023 và các tháng tiếp theo, đảm bảo hoạt động sản xuất điện không bị ảnh hưởng do thiếu than.

Các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh tăng cường các giải pháp kỹ thuật để vận hành tối ưu, an toàn, ổn định, hiệu quả các nhà máy nhiệt điện; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, của tỉnh Quảng Ninh đảm bảo phát điện với mức công suất cao nhất, đáp ứng nhu cầu điện cho lưới điện quốc gia, nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị, nhân lực để kịp thời khắc phục sự cố (nếu có), đưa các tổ máy sửa chữa, bảo dưỡng vào vận hành phát điện sớm nhất, đáp ứng nhu cầu điện cao nhất.

Người dân ngồi, nằm tại một trung tâm thương mại ở TP.Hạ Long (Quảng Ninh) để tránh nóng do nhà bị mất điện. Ảnh: Quốc Nam

Cân đối việc cắt điện luân phiên, cắt điện phải báo trước

Công ty Điện lực Quảng Ninh thực hiện các giải pháp để vận hành an toàn hệ thống lưới điện do đơn vị quản lý với mức cao nhất; tăng cường ứng trực xử lý sự cố 24/24h; có phương án đảm bảo cấp điện cho các khách hàng sử dụng điện quan trọng trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với các khách hàng sử dụng điện lớn để thực hiện tiết giảm công suất sử dụng điện và giám sát thực hiện; cắt giảm ngay các hoạt động sử dụng điện có mục đích không thiết yếu; quá trình thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện đảm bảo hài hòa, tuân thủ các quy định pháp luật.

"Cân đối việc cắt điện luân phiên để đảm bảo phục vụ đời sống nhân dân và hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện thông báo lịch cắt điện trước cho tổ chức, doanh nghiệp, các hộ tiêu thụ để biết để chủ động phương án sản xuất, sinh hoạt", Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ đối với Công ty Điện lực Quảng Ninh.

Chung tay tiết kiệm điện vì mục tiêu chung Bên cạnh đó, Chủ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh thực hiện tuyên truyền về tiết kiệm điện sâu rộng đến tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong thực hiện chủ trương tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn cao điểm nắng nóng, chung tay tiết kiệm điện vì mục tiêu chung. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm ban hành các văn bản quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện tiết kiệm. Sở Công Thương Quảng Ninh được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, đôn đốc triển khai Chỉ thị này; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm quy định hiện hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm điện hiệu quả; tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo để bảo đảm cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.