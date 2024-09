Mẫu xe nào đáng mua nhất trong phân khúc D-SUV?

VinFast VF 8

Là mẫu xe thuần điện duy nhất trong phân khúc, VinFast VF 8 có 3 phiên bản: VF 8S, VF 8S Lux và VF 8 Lux Plus, sở hữu hệ dẫn động 4 bánh và khối động cơ điện với công suất tối đa lần lượt là 349 và 402 mã lực, mômen xoắn 500 Nm – 620 Nm. Đây là những thông số vượt trội hoàn toàn so với phân khúc và thường chỉ được thấy ở những chiếc xe hạng sang như Porsche Macan, Mercedes GLS 450… tầm giá 4-5 tỷ đồng.

Chiều dài trục cơ sở lên đến 2.950 mm là một điểm vượt trội của VF 8 so với các dòng xe xăng cùng phân khúc, giúp khoang nội thất thêm rộng rãi. Hơn nữa, khác với xe truyền thống, ngoài cốp sau, VF 8 có thêm cốp để đồ phía trước.

Mẫu xe điện thông minh nhà VinFast cũng sở hữu hàm lượng công nghệ, trang bị an toàn vượt xa giá thành, đặc biệt sau khi ra mắt dòng Lux hồi tháng 7 vừa qua với trợ lý ảo tích hợp công nghệ AI tạo sinh (Generative AI). Bên cạnh 11 túi khí, VF 8 được trang bị hệ thống trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) bao gồm các tính năng cấp độ 2 nổi bật như hỗ trợ lái trên đường cao tốc (bản Lux Plus). Cùng đó là loạt tính năng thông minh VF Connect người dùng có thể điều khiển thông qua trợ lý ảo tiếng Việt hoặc màn hình cảm ứng, đồng thời quản lý xe từ xa qua ứng dụng VinFast.

Với lợi thế xe thuần điện, VF 8 được đánh giá cao bởi trong suốt vòng đời vận hành, người dùng sẽ tiết kiệm được số tiền không nhỏ khi chi phí bảo dưỡng của xe điện luôn thấp hơn nhiều so với xe xăng.

Với lựa chọn thuê pin, mẫu SUV điện này có giá bán từ 1,170 tỷ đồng (phiên bản 8S Lux) và từ 1,359 tỷ đồng (phiên bản 8 Lux Plus). Áp dụng mức ưu đãi cho toàn bộ chủ xe tới 30/11/2024, khách hàng có thể được giảm tới 267 triệu đồng (tùy phiên bản), đưa giá bán VF 8 về chỉ từ 926 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe

Mẫu SUV hạng D của thương hiệu xe đến từ Hàn Quốc đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với 5 phiên bản. Giá niêm yết dao động từ 1,069 - 1,365 tỷ đồng. Tuy nhiên, khách hàng phải rút ví thêm khoảng hơn 80 – 100 triệu đồng để lăn bánh trên đường. Như vậy, giá lăn bánh Hyundai Santa Fe hiện tại dao động từ 1,1-1,4 tỷ đồng, cao hơn khá nhiều so với VF 8.

Phiên bản 2024 của Santa Fe được đánh giá là khá góc cạnh tuy vậy, xe chỉ có chiều dài cơ sở 2.815 mm, ngắn hơn 135 mm so với VF 8, đồng nghĩa không gian nội thất chật chội hơn dù có kích thước lớn hơn.

Về vận hành, phiên bản Caligraphy Turbo trên Santa Fe sở hữu động cơ tăng áp đạt công suất tối đa 281 mã lực, mômen cực đại 422 Nm. Dù so với phiên bản cũ, đây là một sự nâng cấp đáng kể nhưng so về sức mạnh động cơ, Santa Fe còn thua VF 8 khá xa.

Về nội thất, thiết kế của Hyundai Santa Fe thay đổi không quá nhiều. Mẫu xe Hàn Quốc tiếp tục có cách tiếp cận truyền thống với hàng loạt nút điều khiển cơ học. Đối với nhiều người dùng, thiết kế nhiều nút bấm này không những gây rối rắm mà còn gây phân tâm trong quá trình điều khiển xe.

Ngoài ra, so với VF 8, yếu tố công nghệ trên Santa Fe cũng không được đánh giá cao. Các tính năng an toàn trên xe chỉ là các tính năng cơ bản như giữ làn đường, phòng tránh va chạm điểm mù… Về trang bị an toàn, trên phiên bản mới, Santa Fe vẫn chỉ có 6 túi khí, ngang với các mẫu SUV hạng B.

Ford Everest

Ford Everest được mở bán chính thức tại thị trường Việt Nam với giá bán từ 1,099 - 1,545 tỷ đồng. So với các đối thủ, mẫu xe Everest có hình dáng khá hầm hố, cơ bắp nhưng đổi lại điều này cũng khiến lái xe sẽ gặp nhiều chật vật hơn khi chạy trong đô thị.

Xe sử dụng động cơ diesel 2.0L, cho công suất tối đa 209 mã lực, mô men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số 10 cấp. Xe có thể di chuyển trên đa dạng địa hình nhưng thông số động cơ không quá ấn tượng, kể cả phiên bản cao nhất Platinum.

Công nghệ an toàn trên Ford Everest được đánh giá là khá cũ kĩ, đặc biệt so với các mẫu xe mới hiện nay. Một số tính năng nổi bật bao gồm ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù... So sánh với mẫu xe cùng phân khúc D như VF 8, hệ thống an toàn của Ford Everest thiếu các tính năng tiên tiến như nhận diện biển báo giao thông, hỗ trợ lái trên cao tốc…

Toyota Fortuner

Phiên bản Fortuner 2024 có chiều dài cơ sở 2.745 mm, nhỏ nhất phân khúc. Xe có các phiên bản động cơ dầu và xăng, công suất tối đa 201 mã lực và mômen xoắn cực đại 500 Nm ở phiên bản 2.8L 4x4 AT Legender. Về vận hành, mẫu xe này bị khá nhiều đối thủ bỏ xa vì chỉ được trang bị hệ dẫn động 2 bánh hoặc 4 bánh bán thời gian và sở hữu hệ thống trợ lực lái thủy lực biến thiên.

Từng được quan tâm một thời nhưng trước sức cạnh tranh từ các đối thủ, doanh số của mẫu xe Toyota Fortuner lao dốc mạnh và chưa có sự tăng trưởng đáng kể trong năm 2024.

Với lợi thế có phiên bản lắp ráp, mẫu xe này được hưởng chính sách giảm 50% phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đang có hiệu lực. Tuy nhiên, người dùng vẫn sẽ phải dự tính khoảng 100 triệu đồng chi phí lăn bánh. So với xe điện đang được miễn 100% phí trước bạ, đây là một điểm bất lợi.

Như vậy, xét về tổng thể, VF 8 vẫn "bỏ xa" các đối thủ về vận hành, chi phí và đặc biệt là trang bị an toàn. Nhờ ưu thế được miễn 100% lệ phí trước bạ, cộng thêm loạt ưu đãi "khủng" lên tới 267 triệu đồng, VF 8 đang là mẫu xe có mức giá lăn bánh tốt nhất phân khúc, ngay cả khi so sánh với các mẫu xe lắp ráp trong nước đang được hưởng mức giảm 50%.