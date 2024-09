VIB ghi đậm dấu ấn dẫn đầu xu thế thẻ qua Anh Trai “Say Hi”

"Bom tấn" âm nhạc với hơn 10 tỷ view toàn cầu, kỷ lục Top Trending

Ra mắt vào tháng 6 năm nay, Anh Trai "Say Hi" - sân chơi âm nhạc hoàn toàn mới đã trở thành tâm điểm trên các nền tảng phát sóng cũng như mạng xã hội trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hơn 10 tỷ view và 100% tập phát sóng vào Top Youtube Trending đã đưa Anh Trai "Say Hi" trở thành một trong những show truyền hình đạt kỷ lục về lượt xem, nghe và chia sẻ rộng rãi trong thời gian qua.

16 gương mặt vào Chung kết Anh Trai "Say Hi"

Các bài hát được trình diễn đã có thời điểm cùng hiện diện tại hạng mục Âm nhạc của Top Youtube Trending, chiếm hơn 50% tổng số ca khúc được nghe nhiều nhất. Đồng thời, chương trình cũng phủ kín Bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh với nhiều tuần liên tiếp giữ Top 1. Trên ứng dụng phát nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới với hơn 551 triệu người dùng hoạt động hàng tháng Spotify, Anh Trai "Say Hi" đạt Top 1 chương trình nghệ sĩ được nghe nhiều nhất tính riêng khu vực Việt Nam, đồng thời dẫn đầu 3 bảng xếp hạng gồm Daily Top Artists, Weekly Top Artists và Weekly Top Albums.

Theo YouNet Media, hashtag #Anhtraisayhi cũng thu về 5,4 tỷ lượt xem trên mạng xã hội TikTok - con số đáng nể với một gameshow giải trí Việt.

Dấu ấn của chương trình trên các nền tảng

Không dừng lại ở một sàn đấu âm nhạc hấp dẫn, Anh Trai "Say Hi" còn tạo ra không gian tự do để các nghệ sĩ trẻ có thể hết mình sáng tạo với nghệ thuật. Từ việc dám phá vỡ những khuôn mẫu truyền thống và thử sức với những cái mới, các "anh trai" không chỉ làm nên những tiết mục triệu view, lan tỏa khắp các nền tảng số, mà còn biến âm nhạc thành cầu nối giúp gắn kết thêm "Brotherhood" - tình anh em, đồng đội.

Những "anh trai" đa tài

Đội hình toàn năng – Best "5" của Anh Trai "Say Hi"

Có thể nói, Anh Trai "Say Hi" chính là gameshow tiên phong về thế hệ nghệ sĩ mới, đa năng, có thế mạnh về chuyên môn và phong cách trình diễn, phù hợp với tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam và quốc tế.

Với những đột phá đó, Anh Trai "Say Hi" dưới sự đồng hành của VIB đã thành công chinh phục nhiều đối tượng yêu nhạc và trở thành chương trình giải trí ăn khách nhất năm nay.

Tần số chung giữa Ngân hàng Dẫn đầu xu thế thẻ và thế hệ nghệ sĩ mới của Việt Nam

VIB tự hào là một trong những ngân hàng tiên phong mang xu hướng tài trợ các gameshow âm nhạc đến với công chúng nhằm kết nối sâu sắc hơn giữa câu chuyện thương hiệu và khán giả. "Âm nhạc là sợi dây kết nối cảm xúc mãnh liệt, và chúng tôi tin rằng thông qua những chương trình sáng tạo, dẫn đầu xu hướng và được đông đảo khán giả yêu thích, thương hiệu VIB sẽ trở nên gần gũi và gắn bó hơn trong lòng mọi người", bà Tú Võ – Giám đốc Marketing & Truyền thông VIB chia sẻ.

Sau thành công của The Masked Singer All-Star Concert 2023, Anh Trai "Say Hi" chính là gameshow tiếp theo mà Ngân hàng "Dẫn đầu xu thế thẻ" VIB đồng hành cùng Vie Channel.

Nếu Vie Channel thực hiện sứ mệnh tiên phong kiến tạo xu hướng mới cho ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam nói riêng và ngành công nghiệp sáng tạo và giải trí nước nhà nói chung, thì VIB là ngân hàng tiên phong về sản phẩm dịch vụ tài chính trên thị trường, hoạt động mạnh mẽ nhất trong mảng thẻ tín dụng với hàng loạt dòng thẻ được cá nhân hóa dành cho từng phân khúc khác nhau.

Thông qua show truyền hình này, nhà băng đã kết nối và phát triển mối quan hệ giữa người dùng và các sản phẩm dịch vụ tài chính sáng tạo, lấy khách hàng làm trọng tâm.

"Chúng tôi triển khai các chiến dịch marketing sáng tạo, không chỉ để tăng cường nhận diện thương hiệu mà còn tạo ra sự tương tác sâu sắc, qua đó thu hút khách hàng, kích thích nhu cầu trải nghiệm và lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ của VIB", bà Tú Võ cho biết thêm.

Bà Tú Võ – Giám đốc Marketing & Truyền thông VIB chia sẻ tại đêm Chung kết

Điều này đã được thực chứng qua cách VIB liên tục sáng tạo trong các hoạt động marketing gắn liền với chương trình. Điển hình là việc ra mắt bộ quà tặng độc quyền dựa trên sự thấu hiểu tâm lý và sở thích của người hâm mộ, kết hợp hiệu ứng từ chương trình để đẩy mạnh thông điệp "Dẫn đầu xu thế thẻ".

Các chiến dịch truyền thông sáng tạo được lồng ghép khéo léo tại Anh Trai "Say Hi", VIB không chỉ tăng cường sự yêu mến từ khán giả mà còn xây dựng thành công hình ảnh ngân hàng năng động, với hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ hiện đại, gần gũi và thân thiện với khách hàng.

Dấu ấn sáng tạo đậm nét của nhà tài trợ chính VIB

Với hành trình hơn 3 tháng, đặc biệt là đêm Concert 2024 với 15.000 khán giả xem trực tiếp, cùng hàng triệu lượt xem qua các nền tảng, Anh Trai "Say Hi" với cú bắt tay hoàn hảo giữa Ngân hàng Dẫn đầu xu thế thẻ VIB và nhà sản xuất hàng đầu thị trường Vie Channel đã có một hành trình trọn vẹn với đầy đủ cảm xúc thăng hoa.

Sự thành công của các chương trình âm nhạc lên sóng gần đây như The Masked Singer, Anh Trai "Say Hi"… tiếp tục đóng góp tích cực vào việc mang đến những xu hướng giải trí mới lạ, chú trọng vào chất lượng sản xuất và tài năng của các nghệ sĩ, mang đến những trải nghiệm thực thụ cho hàng triệu khán giả.